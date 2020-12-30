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У Львові хворі на коронавірус освітяни отримають по 10 тисяч

Ольга Денисяка

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563 працівники шкіл, садочків та позашкільних закладів Львова, яким було діагностовано коронавірус, отримають матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Управління соціального захисту уже почало виплачувати кошти першим 563 освітянам. У міському бюджеті передбачили на ці виплати 5 833 478 гривень.

Загалом подали заяви 1490 працівників закладів освіти. Решта працівників отримають матеріальну допомогу у 2021 році.

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Зазначимо, під час пандемії Львівська міська рада виплачує одноразові матеріальні допомоги медикам, які працюють із Covid-пацієнтами, а також тим, хто заразився коронавірусом під час роботи. Йдеться по 10 000 та 20 000 грн відповідно.

Загалом такі фінансові допомоги у Львові отримали вже майже 1500 медиків, в тому числі й й працівники лабораторій, що проводять ПЛР-тестування.

Нагадаємо, раніше у Львівській міськраді говорили, що хочуть давати хворим на коронавірус медикам не по 20 000 грн, а по 100 000 грн. Львівська обласна рада своєю чергою вирішила виплачувати по 100 000 грн родинам тих медиків, які померли від ускладнень COVID-19.

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