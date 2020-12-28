Коронавірус в Україні: за добу виявили 4 385 хворих

В Україні станом на ранок 28 грудня на коронавірус захворіло 1 030 374 особи. Зокрема, минулої доби виявлено 4 385 нових випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Від початку пандемії в Україні захворіли 1 030 374 людини. З них 665 729 людей одужали та 17 849 – померли від ускладнень коронавірусної хвороби.
В Україні за минулу добу, 27 грудня, 7 191 людина одужала та 75 – померли від ускладнень.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 108 055 випадків;
- Вінницька область – 22 008 випадків;
- Волинська область – 32 537 випадків;
- Дніпропетровська область – 57 196 випадків;
- Донецька область – 35 188 випадків;
- Житомирська область – 38 545 випадків;
- Закарпатська область – 27 879 випадків;
- Запорізька область – 52 175 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 894 випадки;
- Київська область – 57 614 випадків;
- Кіровоградська область – 8 234 випадки;
- Луганська область – 10 013 випадків;
- Львівська область – 60 005 випадків;
- Миколаївська область – 29 878 випадків;
- Одеська область – 69 134 випадки;
- Полтавська область – 34 843 випадки;
- Рівненська область – 40 332 випадки;
- Сумська область – 40 129 випадків;
- Тернопільська область – 33 540 випадків;
- Харківська область – 67 991 випадок;
- Херсонська область – 17 193 випадки;
- Хмельницька область – 38 408 випадків;
- Черкаська область – 37 856 випадків;
- Чернівецька область – 39 515 випадків;
- Чернігівська область – 29 212 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.
У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.
На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.
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Ольга Денисяка