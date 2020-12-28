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Коронавірус в Україні: за добу виявили 4 385 хворих

Ольга Денисяка

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В Україні станом на ранок 28 грудня на коронавірус захворіло 1 030 374 особи. Зокрема, минулої доби виявлено 4 385 нових випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

 

Від початку пандемії в Україні захворіли 1 030 374 людини. З них 665 729 людей одужали та 17 849 – померли від ускладнень коронавірусної хвороби.

В Україні за минулу добу, 27 грудня,  7 191 людина одужала та 75 – померли від ускладнень.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 108 055 випадків;
  • Вінницька область – 22 008 випадків;
  • Волинська область – 32 537 випадків;
  • Дніпропетровська область – 57 196 випадків;
  • Донецька область – 35 188 випадків;
  • Житомирська область – 38 545 випадків;
  • Закарпатська область – 27 879 випадків;
  • Запорізька область – 52 175 випадків;
  • Івано-Франківська область – 42 894 випадки;
  • Київська область – 57 614 випадків;
  • Кіровоградська область – 8 234 випадки;
  • Луганська область – 10 013 випадків;
  • Львівська область – 60 005 випадків;
  • Миколаївська область – 29 878 випадків;
  • Одеська область – 69 134 випадки;
  • Полтавська область – 34 843 випадки;
  • Рівненська область – 40 332 випадки;
  • Сумська область – 40 129 випадків;
  • Тернопільська область – 33 540 випадків;
  • Харківська область – 67 991 випадок;
  • Херсонська область – 17 193 випадки;
  • Хмельницька область – 38 408 випадків;
  • Черкаська область – 37 856 випадків;
  • Чернівецька область – 39 515 випадків;
  • Чернігівська область – 29 212 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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