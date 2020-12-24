Ворожий обстріл на Донбасі: поранення отримав український воїн

На Донбасі 24 грудня внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав український військовий. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що близько 16:00 год. внаслідок обстрілу з боку противника в районі Шумів отримав поранення військовослужбовець ЗСУ.

Пораненому надано медичну допомогу, його стан стабільний.

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Українською стороною СЦКК було задіяно координаційний механізм: введено режим «тиші», висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на СММ ОБСЄ», – мовиться у повідомленні.

Також Львівський портал інформував, що 24 грудня на невідомому вибуховому пристрої у зоні ООС підірвався український захисник.

Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ) 22 липня дійшли згоди щодо повного та всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

У Кремлі заявили, що Росія не є учасницею війни на Донбасі, тому не може гарантувати дотримання перемир’я бойовиками так званих «ДНР» і «ЛНР».

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