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На Донбасі підірвався військовий

Ольга Денисяка

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На Донбасі український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої та отримав поранення. Про це повідомили на сторінці оперативно-тактичного угруповання «Схід» у Facebook, передає Львівський портал.

 

«24 грудня в районі населеного пункту Красногорівка внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил. Українському захиснику надано медичну допомогу та оперативно доставлено до лікувального закладу. Життю нічого не загрожує», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обставини події з’ясовує робоча група військової служби правопорядку та командування частини.

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