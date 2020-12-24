На продажі комунального майна Львів заробив 121,5 млн грн

Протягом 2020 року Львів заробив до свого бюджету 121,5 млн грн, продаючи комунальні приміщення. Із таким показником місто є другом в Україні за обсягом надходжень від приватизації майна. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця міського управління комунального майна Інна Свистун.

Загалом протягом року на аукціонах з продажу комунальних приміщень мерія заробила 145,8 млн грн, із них 121,5 млн грн надійшли безпосередньо до бюджету Львова, ще 24,3 млн грн – до держбюджету.

Із таким показником Львів став другим містом в Україні, що отримало найбільше коштів від приватизації комунального майна. Абсолютним лідером є Київ, який за рік заробив на цьому 140 млн грн, а третє місце посіла Одеса – 100 млн грн.

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«У Львова дуже добрі результати, зважаючи на всі обставини. На наступний рік маємо амбітні плани, продовжуємо працювати», – відзначила Інна Свистун.

Загалом протягом 2020 року міська рада планувала продати 55 комунальних приміщень у Львові.

Зазначимо, що наразі Львів не має затвердженого бюджету на 2021 рік, у якому, власне, й прописують «план» доходів. Втім за попередніми даними, наступного року місто хоче заробити 300 млн грн на продажі комунальних приміщень. Також у планах – 250 млн грн від реалізації землі.

Нагадаємо, у 2019 році Львів посів перше місце в Україні за продажем комунального майна у системі Prozorro, заробивши 138 млн грн. При цьому саме торік міськрада побила свій рекорд із продажу елітної нерухомості. Так, на приміщенні площею майже 1000 кв м на площі Ринок мерія заробила 116 мільйонів гривень.

Додамо, що продавати майно через електронні торги в системі Prozorro Львів почав у червні 2018 року.

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