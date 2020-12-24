Кривий Ріг перший в Україні запроваджує безкоштовний громадський транспорт

Із 1 травня 2021 року у Кривому Розі вводять безкоштовний проїзд в громадському транспорті для всіх криворіжців. Відповідне рішення прийняла міська рада на пленарному засіданні, 23 грудня, передає Перший Криворізький.

Для безкоштовного проїзду містян видадуть спеціальні транспортні картки.

Під час засідання сесії міський голова Костянтин Павлов заявив, що деталі нововведення стануть відомі після того, як проект пройде всі регуляторні процедури. Поки невідомо, скільки грошей з міського бюджету витратять на безкоштовний проїзд для городян.

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З 1 січня 2021 року безкоштовно в громадському транспорті їздитимуть педагоги, медики, співробітники соціальних служб, дитячих садів і ДЮСШ, які підпорядковуються міській раді. Всього з 1 січня безкоштовно в громадському транспорті їздитимуть понад 35 тисяч криворіжців.

Раніше в Кривому Розі за рахунок кредитних коштів були закуплені нові тролейбуси.

Нагадаємо, ідею повністю безкоштовного громадського транспорту у Львові запропонував громадсько-політичний діяч, експерт із питань транспорту та кандидат у мери Львова Ігор Васюник. Відповідний досвід мають більше 110 міст світу, 60 з яких – у Європі.

Але за словами Ігора Васюника, не можна просто взяти і скасувати оплату за проїзд в громадському транспорті. Спершу весь транспорт потрібно зробити якісним та комфортним, налагодити його ефективну та прозору роботу. І лише тоді, коли громадський транспорт стане якісною альтернативою використанню приватним авто, можна скасувати оплату за проїзд. Якісний та безоплатний для пасажирів громадський транспорт дозволить вирішити проблему заторів та забруднення повітря від вихлопних газів. Покращити якість та зробити безкоштовним громадський транспорт у Львові Ігор Васюник пропонував до 2023 року.

Детальніше про те, як громадський транспорт Львова міг стати безкоштовним, про досвід у цьому інших міст світу, читайте за цим посиланням.

Додамо, що в громадському транспорті Львова немає чіткого пасажирообліку та готівки, яку люди платять за проїзд. Відтак за різними оцінками, в тіні перебуває до 40% коштів. Електронний квиток у Львові теж ніяк не можуть ввести, цим займаються вже дев’ять років.

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