Кількість хворих на COVID в Україні перевищила мільйон

Станом на ранок четверга, 24 грудня, в Україні 1 001 132 випадки коронавірусної інфекції. За минулу добу виявили 11 490 нових хворих. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За попередню добу зроблено 66 358 тестувань. Зокрема методом ПЛР – 42 132, методом ІФА – 24 226. Відтак було виявлено 11 490 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед них – 488 дітей та 445 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізована 2 721 особа.

За увесь період пандемії коронавірус виявили у 1 001 132 людей. Від ускладнень COVID померли 17 395 людей (+223 за попередню добу). Побороти недугу зуміли 631 435 осіб (+15 775 осіб за минулу добу).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 377), Запорізькій (774), Одеській (676), Київській (666) та Донецькій (636) областях.

Київ – 105 040 (+1 377)

Одеська область – 66 971 (+676)

Харківська область – 66 788 (+545)

Львівська область – 58 372 (+466)

Київська область – 55 497 (+666)

Дніпропетровська область – 55 174 (+549)

Запорізька область – 50 115 (+774)

Івано-Франківська область – 42 482 (+182)

Рівненська область – 39 634 (+383)

Сумська область – 38 923 (+422)

Чернівецька область – 38 914 (+193)

Хмельницька область – 37 600 (+458)

Житомирська область – 37 468 (+493)

Черкаська область – 36 418 (+480)

Донецька область – 33 738 (+636)

Полтавська область – 33 509 (+564)

Тернопільська область – 32 972 (+234)

Волинська область – 31 917 (+427)

Миколаївська область – 28 351 (+381)

Чернігівська область – 28 275 (+552)

Закарпатська область – 27 543 (+152)

Вінницька область – 21 490 (+231)

Херсонська область – 16 408 (+246)

Луганська область – 9 443 (+262)

Кіровоградська область – 8 090 (+141)

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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