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Україна на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID

Соломія Головіна

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За рівнем смертності від COVID-19 Україна перебуває на 30-му місці. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

 

Він додав, що в Україні показник смертності – 387 осіб на 1 млн населення. У цей час в Польщі – 682, у Франції – 932, у Великій Британії – 1004 особи на 1 млн населення.

За словами Максима Степанова, низький рівень смертності — це досягнення вітчизняних медиків.

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Як відомо, наразі в Україні коронавірус виявлено у 989 642 осіб. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 17 172 людини, водночас одужали 615 660 людей.

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

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