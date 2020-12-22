Утримання Львівської облради у наступному році коштуватиме 44 млн

Кошторис видатків на утримання Львівської обласної ради та її виконавчого апарату в 2021 році сягатиме понад 44 млн грн. Відповідне рішення прийняли депутати ЛОР під час позачергової сесії 22 грудня, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Зокрема, на оплату праці передбачено 33,4 млн грн, нарахування на оплату праці – 7,3 млн грн, видатки на відрядження – 343 тис. грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 591 тис. грн.

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Нагадаємо, на утримання Львівської облради та її виконавчого апарату в 2020 році було передбачено понад 39 млн грн.

Що стосується чисельності виконавчого апарату Львівської обласної ради, то її погодили у кількості 68 штатних одиниць.

Як відомо, 1 грудня новоспечені депутати ЛОР склали присягу на вірність українському народу.

Загалом до Львівської обласної ради VIІI скликання обрано 84 депутати від 9 політичних партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Самопоміч», «Батьківщина», «Голос», «Свобода», «Народний рух України», «Українська галицька партія», «За майбутнє». Із повним списком депутатів можна ознайомитися тут.

Також додамо, що вперше головою Львівської облради стала жінка. Ірина Гримак отримала 61 голос і стала новою очільницею ЛОР. Її першим заступником став Євгеній Гірник (представник «Батьківщини»), а заступником – Юрій Холод («Слуга народу»).

Водночас зауважимо, що у Львівській облраді створили коаліційну більшість із 5 партій: «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», «Народний рух України» та «Українська галицька партія» офіційно уклали меморандум про співпрацю.

Із повним складом 15 постійних комісій Львівської облради можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що 22 грудня депутати ЛОР погодили бюджет області на 2021 рік.

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