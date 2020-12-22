ЛОР доукомплектувала склад 6 постійних комісій

До складу семи постійних комісій Львівської обласної ради внесли зміни. За відповідне рішення під час позачергової сесії ЛОР проголосувало 75 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтак уведено до складу:

постійної комісії з питань інженерного, житлово-комунального господарства, інфраструктури та паливно-енергетичного комплексу Мазура Юрія Миколайовича;

постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій Хархаліса Володимира Романовича, Гагалюка Богдана Миколайовича;

постійної комісії з питань комунального майна Свистун Інну Василівну;

постійної комісії з питань молоді та спорту Оленича Сергія Романовича;

постійної комісії з питань розвитку місцевого самоврядування Зубача Любомира Львовича;

постійної комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій Доманського Володимира Володимировича, одночасно виведено його зі складу комісії з питань розвитку місцевого самоврядування.

Як відомо, 1 грудня новоспечені депутати ЛОР склали присягу на вірність українському народу.

Реклама партнерів

Загалом до Львівської обласної ради VIІI скликання обрано 84 депутати від 9 політичних партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Самопоміч», «Батьківщина», «Голос», «Свобода», «Народний рух України», «Українська галицька партія», «За майбутнє». Із повним списком депутатів можна ознайомитися тут.

Також додамо, що вперше головою Львівської облради стала жінка. Ірина Гримак отримала 61 голос і стала новою очільницею ЛОР. Її першим заступником став Євгеній Гірник (представник «Батьківщини»), а заступником – Юрій Холод («Слуга народу»).

Водночас зауважимо, що у Львівській облраді створили коаліційну більшість із 5 партій: «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», «Народний рух України» та «Українська галицька партія» офіційно уклали меморандум про співпрацю.

Із повним складом 15 постійних комісій Львівської облради можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, що 22 грудня депутати ЛОР погодили бюджет області на 2021 рік.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.