Депутати ЛОР вимагають звільнити новопризначеного міністра освіти Шкарлета

Львівська обласна рада звернулася до голови Верховної Ради та прем’єр-міністра з вимогою звільнити міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. Відповідне звернення депутати ухвалили під час позачергової сесії ЛОР 22 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

Обласні обранці обурені тим, що 17 грудня Сергія Шкарлета призначили на посаду міністра освіти і науки України. На їхнє переконання, нардепи, які проголосували за його кандидатуру, фактично підтримали знищення позитивних реформ в українській освіті та її україноцентричної складової.

«Вважаємо, що Сергій Шкарлет не може очолювати це міністерство через свою політичну позицію, зв’язки з Партією регіонів та скандали, у які він потрапляв, поки виконував обов’язки міністра, у тому числі через плагіат у його наукових роботах (це як зазначено у висновку Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, ідею зробити зовнішнє незалежне оцінювання необов’язковим», – зазначається у зверненні.

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Також у документі мовиться, що, на думку наукової та студентської спільноти, Сергій Шкарлет, як тимчасовий виконувач обов’язків міністра освіти і науки, провалив підготовку до нового навчального року та не організував процес закупівлі засобів індивідуального захисту для працівників освіти.

«Варто зазначити, що 16 грудня 2020 року Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України на своєму засіданні не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України, голосування про призначення Сергія Шкарлета проведено з порушенням регламенту Верховної Ради, а також 18 грудня 2020 року у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови №4525 щодо звільнення Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки», – додають у ЛОР.

Відтак облрада звернулася до очільника парламенту, прем’єр-міністра з проханням звільнити Сергія Шкарлета.

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета міністром освіти 226 голосами «за». Присягу він складав під крики «ганьба». До цього Шкарлет виконував обов’язки міністра освіти.

Згодом нардепка від «Голосу» заявила, що під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти проголосували деякі нардепи «ОПЗЖ», яких фізично не було у сесійній залі парламенту.

Відтак в різних регіонах України, зокрема у Львові, 21 грудня ініціювали проведення акції «Стоп Шкарлет – не дамо вбити освіту».

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