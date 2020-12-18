За призначення Шкарлета кнопкодавили, 226 голосів не було, – нардепка

Народний депутат «Голосу» Інна Совсун заявила, що під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти проголосували деякі нардепи «ОПЗЖ», яких фізично не було у сесійній залі парламенту. Про це нардепка повідомила у кулуарах Верховної Ради 17 грудня, передає УП.

«За офіційними даними, за Шкарлета проголосувало 226 голосів. Разом з тим ми бачимо, що у фракції ОПЗЖ проголосувала значно більша кількість депутатів, ніж фізично була присутня в той момент в залі парламенту. До прикладу, жодна людина не бачила пана Суркіса в залі парламенту. Його картка проголосувала «за», – розповіла Інна Совсун.

За словами нардепа, партія «Голос» буде вимагати, щоб 18 грудня парламент розглянув це питання. Парламентарі звернуться до спікері і вимагатимуть реакції.

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Раніше у партії назвали призначення Шкарлета «вироком для української освіти і соромом для України».

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада підтримала призначення Шкарлета міністром освіти 226 голосами «за». Присягу він складав під крики «ганьба». До цього Шкарлет виконував обов’язки міністра освіти.

Що відомо про Сергія Шкарлета?

Сергій Шкарлет навчався у Київському політехнічному інституті за спеціальністю «Математичне забезпечення системи автоматизації», а згодом — у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті за спеціальністю «Облік і аудит».

У 1995 році недовго працював інженером-конструктором Ніжинського НВК «Прогрес», з 1996 року — почав викладати.

У 2010 році він став ректором Чернігівського державного технологічного університету, а також балотувався до Чернігівської облради від «Партії регіонів». В одному з інтерв’ю казав, що підтримує Віктора Януковича з 2004 року.

«Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди й принципи Партії регіонів», — сказав він тоді.

У 2015 році він балотувався до Чернігівської облради вже від «Блоку Петра Порошенка», але програв вибори.

Зазначимо, антиплагіатна ініціатива «Дисергейт» опублікувала у виданні «Дзеркало тижня» заяву про факти масштабного академічного плагіату в науковому доробку Сергія Шкарлета. Про це ж ідеться і на сайті «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях».

Зокрема, аналіз однієї зі статей Шкарлета показав, що у ній збіги є на 7 сторінках з восьми, що становить 87,5%. Сам Шкарлет запевнив, що не плагіатив чужі роботи.

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