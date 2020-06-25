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Ексрегіонала Шкарлета призначили в.о. міністра освіти

Ольга Денисяка

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Кабінет міністрів призначив виконувачем обов’язків міністра освіти і науки колишнього «регіонала», ректора Чернігівського національного технічного університету Сергія Шкарлета. Про це на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає hromadske.

 

Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Також нещодавно, 24 червня, у Чернігові активісти зав’язали очі та «вручили» таблички з написом «Соромно за Шкарлета» пам’ятникам Тарасу Шевченку, Іванові Мазепі, князю Чернігівському Ігорю та Іллі Муровлянину.

Як повідомляв Львівський портал, раніше на посаду в.о. міністра освіти і науки була призначена львів’янка Любомира Мандзій.

Хто такий Сергій Шкарлет?

Сергій Шкарлет народився 9 жовтня 1972 року у місті Коканд в Узбекистані, навчався у Київському політехнічному інституті за спеціальністю «Математичне забезпечення системи автоматизації», а згодом – у Фінансово-економічному інституті при Чернігівському технологічному інституті за спеціальністю «Облік і аудит».

У 1995 році працював нетривалий час інженером-конструктором Ніжинського НВК «Прогрес», з 1996 року – почав викладати.

У 2010 році балотувався до Чернігівської облради від «Партії регіонів». В одному з інтерв’ю казав, що підтримує Віктора Януковича з 2004 року.

«Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди й принципи Партії регіонів», – сказав він тоді.

Водночас вже у 2015 році він балотувався до Чернігівської облради вже від «Блоку Петра Порошенка», але програв вибори.

Зазначимо, що антиплагіатна ініціатива «Дисергейт» заявила про факти масштабного академічного плагіату в науковому доробку Сергія Шкарлета. Про це ж ідеться і на сайті «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях».

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