В Україні за добу – 8325 нових хворих на COVID

Станом на ранок неділі, 20 грудня, в Україні коронавірусну інфекцію підтвердили 964 448 людям. За минулу добу виявили 8 325 нових хворих. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Станом на 20 грудня в Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 037 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 964 448 осіб. Від ускладнень COVID померло 16 585 (+116 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 581 162 пацієнтам (+6 626 осіб).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.
Коронавірусна інфекція виявлена:
- Київ – 100 450 (+756)
- Харківська область – 65 312 (+520)
- Одеська область – 63 938 (+814)
- Львівська область – 56 763 (+321)
- Київська область – 53 007 (+592)
- Дніпропетровська область – 52 557 (+489)
- Запорізька область – 47 219 (+675)
- Івано-Франківська область – 41 938 (+140)
- Рівненська область – 38 536 (+221)
- Чернівецька область – 38 152 (+203)
- Сумська область – 37 994 (+382)
- Хмельницька область – 36 755 (+395)
- Житомирська область – 36 401 (+340)
- Черкаська область – 34 731 (+280)
- Тернопільська область – 32 392 (+157)
- Донецька область – 32 255 (+326)
- Полтавська область – 31 577 (+144)
- Волинська область – 30 457 (+260)
- Чернігівська область – 27 132 (+268)
- Закарпатська область – 27 098 (+95)
- Миколаївська область – 26 631 (+371)
- Вінницька область – 20 956 (+175)
- Херсонська область – 15 653 (+204)
- Луганська область – 8 759 (+119)
- Кіровоградська область – 7 785 (+78)
Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.
Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.
У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.
На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням. Також з 19 грудня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження.
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Вероніка Рой