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В Україні за добу – 8325 нових хворих на COVID

Вероніка Рой

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Станом на ранок неділі, 20 грудня, в Україні коронавірусну інфекцію підтвердили 964 448 людям. За минулу добу виявили 8 325 нових хворих. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

 

Станом на 20 грудня в Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 037 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 964 448 осіб. Від ускладнень COVID померло 16 585 (+116 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 581 162 пацієнтам (+6 626 осіб).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Коронавірусна інфекція виявлена:

  • Київ – 100 450 (+756)
  • Харківська область – 65 312 (+520)
  • Одеська область – 63 938 (+814)
  • Львівська область – 56 763 (+321)
  • Київська область – 53 007 (+592)
  • Дніпропетровська область – 52 557 (+489)
  • Запорізька область – 47 219 (+675)
  • Івано-Франківська область – 41 938 (+140)
  • Рівненська область – 38 536 (+221)
  • Чернівецька область – 38 152 (+203)
  • Сумська область – 37 994 (+382)
  • Хмельницька область – 36 755 (+395)
  • Житомирська область – 36 401 (+340)
  • Черкаська область – 34 731 (+280)
  • Тернопільська область – 32 392 (+157)
  • Донецька область – 32 255 (+326)
  • Полтавська область – 31 577 (+144)
  • Волинська область – 30 457 (+260)
  • Чернігівська область – 27 132 (+268)
  • Закарпатська область – 27 098 (+95)
  • Миколаївська область – 26 631 (+371)
  • Вінницька область – 20 956 (+175)
  • Херсонська область – 15 653 (+204)
  • Луганська область – 8 759 (+119)
  • Кіровоградська область – 7 785 (+78)

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням. Також з 19 грудня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. 

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