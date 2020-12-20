В Україні за добу – 8325 нових хворих на COVID

Станом на ранок неділі, 20 грудня, в Україні коронавірусну інфекцію підтвердили 964 448 людям. За минулу добу виявили 8 325 нових хворих. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Станом на 20 грудня в Україні зафіксовано 8 325 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 443 дитини та 306 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано 3 037 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 964 448 осіб. Від ускладнень COVID померло 16 585 (+116 за минулу добу). Натомість побороти недугу вдалося 581 162 пацієнтам (+6 626 осіб).

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Одеській (814), м. Київ (756), Запорізькій (675), Київській (592) та Харківській (520) областях.

Коронавірусна інфекція виявлена:

Київ – 100 450 (+756)

Харківська область – 65 312 (+520)

Одеська область – 63 938 (+814)

Львівська область – 56 763 (+321)

Київська область – 53 007 (+592)

Дніпропетровська область – 52 557 (+489)

Запорізька область – 47 219 (+675)

Івано-Франківська область – 41 938 (+140)

Рівненська область – 38 536 (+221)

Чернівецька область – 38 152 (+203)

Сумська область – 37 994 (+382)

Хмельницька область – 36 755 (+395)

Житомирська область – 36 401 (+340)

Черкаська область – 34 731 (+280)

Тернопільська область – 32 392 (+157)

Донецька область – 32 255 (+326)

Полтавська область – 31 577 (+144)

Волинська область – 30 457 (+260)

Чернігівська область – 27 132 (+268)

Закарпатська область – 27 098 (+95)

Миколаївська область – 26 631 (+371)

Вінницька область – 20 956 (+175)

Херсонська область – 15 653 (+204)

Луганська область – 8 759 (+119)

Кіровоградська область – 7 785 (+78)

Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

У МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням. Також з 19 грудня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження.

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