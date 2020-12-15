На Львівщині цьогоріч відремонтували 278 км доріг

У рамках «Великого будівництва» на Львівщині цього року відремонтували понад 278 км доріг. Про це зазначається на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг Львівщини.

Так, відповідно до плану «Укравтодору» в рамках програми «Велике будівництво» мова йшла про ремонт 242,8 км доріг державного значення. Відповідно на це було передбачено 2,8 млрд грн.

«Що маємо сьогодні? 2020 рік – 278,2 км відремонтованих доріг загального користування державного значення на загальну вартість 2,2 млрд грн, з них 256,4 км у верхньому шарі асфальтобетонного дорожнього покриття на об’єктах реконструкції, капітального ремонту, поточного середнього ремонту та поточного дрібного ремонту», – наголошують у Службі автомобільних доріг області.

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Варто додати, що у 2018 році Служба автомобільних доріг була замовником не лише автомобільних доріг державного значення, а й місцевого. Всього доріг в області тоді відремонтували 207,4 км, з них доріг державного значення – 70,3 км на загальну вартість 1,02 млрд грн. Водночас у 2019 році було відремонтовано 76,3 км доріг державного значення на загальну вартість 1,4 млрд грн.

Як зауважив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза, головне «зшити» область гарними дорогами та забезпечити якісне сполучення з європейськими сусідами та іншими областями нашої країни.

«Так, ми завершуємо ремонтні роботи на дорогах, які розпочали у попередні роки. Але цим ми лише підтверджуємо, що працюємо за маршрутним принципом», – наголосив він.

Зокрема, у Службі автомобільних доріг області прозвітували про перебіг ремонту на деяких об’єктах:

«Отже, зіставивши цифри, можна зробити висновок, що відновлення дорожньої інфраструктури у 2020 році відбувалося з високими темпами і програма «Велике будівництво» показала свої результати. У наступному році плануємо працювати в такому ж темпі», – резюмують у обласній Службі автомобільних доріг.

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