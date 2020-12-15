На Львівщині цьогоріч відремонтували 278 км доріг

У рамках «Великого будівництва» на Львівщині цього року відремонтували понад 278 км доріг. Про це зазначається на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг Львівщини.
Так, відповідно до плану «Укравтодору» в рамках програми «Велике будівництво» мова йшла про ремонт 242,8 км доріг державного значення. Відповідно на це було передбачено 2,8 млрд грн.
«Що маємо сьогодні? 2020 рік – 278,2 км відремонтованих доріг загального користування державного значення на загальну вартість 2,2 млрд грн, з них 256,4 км у верхньому шарі асфальтобетонного дорожнього покриття на об’єктах реконструкції, капітального ремонту, поточного середнього ремонту та поточного дрібного ремонту», – наголошують у Службі автомобільних доріг області.
Варто додати, що у 2018 році Служба автомобільних доріг була замовником не лише автомобільних доріг державного значення, а й місцевого. Всього доріг в області тоді відремонтували 207,4 км, з них доріг державного значення – 70,3 км на загальну вартість 1,02 млрд грн. Водночас у 2019 році було відремонтовано 76,3 км доріг державного значення на загальну вартість 1,4 млрд грн.
Як зауважив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза, головне «зшити» область гарними дорогами та забезпечити якісне сполучення з європейськими сусідами та іншими областями нашої країни.
«Так, ми завершуємо ремонтні роботи на дорогах, які розпочали у попередні роки. Але цим ми лише підтверджуємо, що працюємо за маршрутним принципом», – наголосив він.
Зокрема, у Службі автомобільних доріг області прозвітували про перебіг ремонту на деяких об’єктах:
- Вже маємо повністю відремонтовану дорогу Т-14-16 Львів – Пустомити – Меденичі та дві ділянки загальною довжиною майже 40 км автомобільної дороги Т-14-02 Східниця – Пісочна. Завдяки цьому вдалося забезпечити туристичний маршрут від Львова до курортів Трускавець та Східниця.
- Автомобільна дорога Т-14-15 Мостиська – Самбір – Борислав, яка відновлена на ділянці від Самбора до Борислава теж веде до курортного регіону області.
- Крім цього, завершено ремонт автомобільних доріг Н-13 Львів – Самбір – Ужгород від Ставчан до Самбора, М-06 Київ – Чоп на відтинку м. Сколе – с. Козьова та Н-09 Мукачево – Рахів – Богородчани – Івано-Франківськ – Рогатин – Бібрка – Львів поблизу населених пунктів Давидів та Нові Стрілища, роботи на яких розпочали ще у попередні роки.
- Активні ремонтно-будівельні роботи тривають на дорозі Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка, завдяки чому поступово створюємо велике транзитне кільце навколо Львова.
- Розпочали відновлення траси Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, яка з’єднує Львівщину з Волинню.
- Крім цього, на Львівщині реалізовано низку проєктів, що стосуються розвитку прикордонної інфраструктури. Запрацювали кредитні та грантові програми від Європейського Союзу, завдяки чому за кілька місяців роботи 2020 року завершуємо ремонт дороги О141003 Мостиська – Краковець, протяжністю 19,1 км та забезпечили проїзд транспорту у нижньому шарі асфальтобетонного дорожнього покриття на майже 20-кілометровій дорозі Т-14-20 Яворів – Грушів.
«Отже, зіставивши цифри, можна зробити висновок, що відновлення дорожньої інфраструктури у 2020 році відбувалося з високими темпами і програма «Велике будівництво» показала свої результати. У наступному році плануємо працювати в такому ж темпі», – резюмують у обласній Службі автомобільних доріг.
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Соломія Головіна