Для проїзду відкрили відремонтовану дорогу Львів-Пустомити-Меденичі

У четвер, 4 червня, відбулося офіційне відкриття 47 км відремонтованої автомобільної дороги державного значення Т-14-16 Львів-Пустомити-Меденичі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Ремонт дороги Львів-Пустомити-Меденичі розпочали ще у 2017 році в межах інвестиційного проєкту «Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області».

Роботи проходили у декілька етапів. У 2019 році на замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області дорожники розпочали капітально ремонтувати останню ділянку цієї дороги від села Велика Горожанка до селища Меденичі (км 38+200 – км 53+992).

Загальна вартість усіх робіт становить 1,06 млрд грн. Кошти на ремонт були виділені із державного бюджету. Роботи виконувала підрядна організація ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» на замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області.

На автодорозі Львів – Пустомити – Меденичі під час ремонту влаштували нове покриття та впорядкували узбіччя. Крім цього були капітально відремонтовані всі штучні споруди – 12 мостів, а також значну частину дороги облаштували зовнішнім освітленням. Загальна протяжність дороги становить 47,5 км.

Зазначимо, цей автомобільний шлях є найкоротшим маршрутом до курортів Львівщини – Трускавця та Східниці.

Нагадаємо, цьогоріч на Львівщині на ремонт доріг державного значення передбачили більше 442 млн грн. Які саме дороги будуть відновлювати, читайте за цим посиланням.

Зазначимо, уряд анонсував безпрецедентне дорожнє будівництво на 2020 рік. В держбюджеті на цей рік заклали найбільшу за всі роки суму витрат на будівництво доріг – 85 мільярдів гривень. Крім цього у Кабміні пообіцяли за п’ять років відремонтувати в Україні 24 тисячі кілометрів доріг.

До слова, які дороги у 2020-му ремонтуватимуть у Львові, детальніше читайте у матеріалі Львівського порталу «Великі ремонти: як зміниться інфраструктура у 2020 році».

Фото: ЛОДА