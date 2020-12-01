Завершують ремонт дороги Львів-Самбір-Ужгород

На Львівщині завершують ремонті роботи на дорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Дорогу ремонтують в межах президентської програми «Велике будівництво». Вартість робіт становить понад 600 мільйонів гривень. Виконує ремонт підрядна організація «Онур».

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«Станом на сьогодні на дорозі влаштували верхній шар асфальтобетонного покриття, розмітку, тротуари та посадкові майданчики. Встановлюють бар’єрне огородження та дорожні знаки», – наголосив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Ця дорога сполучає Львів та Ужгород, відтак її ремонт, має пожвавити економічний розвиток та туристичний потенціал двох обласних центрів.

Як писав Львівський портал, президентська програма «Велике будівництво» стартувала в Україні 1 березня. Її активно нахвалювали в уряді, анонсуючи українцям масштабні зміни. Так, після подолання «епохи бідності» у 2020 році в Україні обіцяють відремонтувати понад 4000 км доріг, а також звести по сто шкіл, садочків і стадіонів, 200 приймальних відділень у лікарнях.

Львівщина на цей рік запланувала відремонтувати майже 243 км доріг місцевого і державного значення, спорудити десяток шкіл, дитсадків, стільки ж приймальних відділень у лікарнях та п’ять стадіонів. Також цього року у області обіцяють відремонтувати 16 мостів. Про те, що стоїть за «Великим будівництвом» доріг у Львівській області читайте за цим посиланням.

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Фото: ЛОДА