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Біля Великих Мостів відновили ремонт дороги, яка веде до Волині

Соломія Головіна

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На Львівщині поблизу міста Великі Мости відновили ремонт автомобільної дороги Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, яку розпочали ремонтувати ще у 2017 році, але через брак фінансування роботи зупинили. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Львівщини.

 

Дорога Р-15 сполучає між собою Львівську та Волинську області. Протяжність автошляху в межах Львівщини сягає 62,4 км.

Ремонтувати цю дорогу розпочали ще у 2017 році. Впродовж 2017-2018 років відремонтували 15 км шляху у верхньому шарі асфальтобетонного дорожнього покриття та 5 км у нижньому шарі від Червонограда до Великих Мостів. Через обмежене фінансування ремонтні роботи були призупинені.

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Зараз дорожня техніка працює поблизу міста Великі Мости, де укладають верхній шар асфальтобетонного дорожнього покриття.

Відремонтувати автомобільну дорогу Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква по всій протяжності дороги в межах Львівської області планують до кінця 2021 року при виділені цільового фінансування.

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Фото: Служба автомобільних доріг

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