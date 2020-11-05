Біля Великих Мостів відновили ремонт дороги, яка веде до Волині

На Львівщині поблизу міста Великі Мости відновили ремонт автомобільної дороги Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква, яку розпочали ремонтувати ще у 2017 році, але через брак фінансування роботи зупинили. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Львівщини.

Дорога Р-15 сполучає між собою Львівську та Волинську області. Протяжність автошляху в межах Львівщини сягає 62,4 км.

Ремонтувати цю дорогу розпочали ще у 2017 році. Впродовж 2017-2018 років відремонтували 15 км шляху у верхньому шарі асфальтобетонного дорожнього покриття та 5 км у нижньому шарі від Червонограда до Великих Мостів. Через обмежене фінансування ремонтні роботи були призупинені.

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Зараз дорожня техніка працює поблизу міста Великі Мости, де укладають верхній шар асфальтобетонного дорожнього покриття.

Відремонтувати автомобільну дорогу Р-15 Ковель – Володимир-Волинський – Червоноград – Жовква по всій протяжності дороги в межах Львівської області планують до кінця 2021 року при виділені цільового фінансування.

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Фото: Служба автомобільних доріг