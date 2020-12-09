588 нових хворих, ще 21 людина померла: ситуація з COVID на Львівщині

На Львівщині станом на ранок середи, 9 грудня, лабораторно підтверджено 51 375 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 588 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Минулої доби на Львівщині провели 1184 дослідження на коронавірус, з них 566 виявилися позитивними. Загалом від початку пандемії в області COVID підтвердили 51 375 людям. Від ускладнень коронавірусу померло 1404 осіб (+21 за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 34 626 пацієнтам (+764 за попередню добу).

Протягом минулої доби на Львівщині найбільше хворих виявили у Львові (351), Яворівському (42) та Золочівському районах (26).

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Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок грудня він становить 46%.

Наразі 65% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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