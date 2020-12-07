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COVID-19 на Львівщині: у яких лікарнях найбільше хворих?

Вероніка Рой

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На Львівщині в стаціонарах лікарень, які відведені для лікування хворих на коронавірус, перебуває 1636 людей. З них 144 – у реанімаціях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зазначимо, за увесь час пандемії COVID підтверджено у 50 175 осіб. За попередню добу виявили 344 нових хворих. В стаціонарах знаходяться 1636 хворих. З них 144 перебувають у реанімаціях, ще 43 підключені до апаратів штучної вентеляції легень.

Станом на сьогодні лікарні Львівщини заповнені таким чином:

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  • у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 242
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 145
  • у Центрі легеневого здоров’я – 144
  • у 8 міській лікарні Львова – 111
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 106
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 103
  • у 5 міській лікарні Львова – 102
  • у Стрийській міській лікарні – 82
  • у 1 міській лікарні Львова- 82
  • у Стебницькій міській лікарні – 64
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 51
  • у Жидачівській центральній районній лікарні – 50
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 48
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 47.
  • у Жовківській центральній районній лікарні – 45
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні – 44
  • у Буській центральній районній лікарні – 39
  • у Рудківській лікарні – 38
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 32
  • у Самбірській центральній районній лікарні – 31
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 19
  • у 1-му пологовому будинку – 11

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%. Проте станом на 4 грудня завантаженість лікарень знизилася до 46,3%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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