COVID-19 на Львівщині: у яких лікарнях найбільше хворих?

На Львівщині в стаціонарах лікарень, які відведені для лікування хворих на коронавірус, перебуває 1636 людей. З них 144 – у реанімаціях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Зазначимо, за увесь час пандемії COVID підтверджено у 50 175 осіб. За попередню добу виявили 344 нових хворих. В стаціонарах знаходяться 1636 хворих. З них 144 перебувають у реанімаціях, ще 43 підключені до апаратів штучної вентеляції легень.

Станом на сьогодні лікарні Львівщини заповнені таким чином:

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у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 242

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 145

у Центрі легеневого здоров’я – 144

у 8 міській лікарні Львова – 111

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 106

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 103

у 5 міській лікарні Львова – 102

у Стрийській міській лікарні – 82

у 1 міській лікарні Львова- 82

у Стебницькій міській лікарні – 64

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 51

у Жидачівській центральній районній лікарні – 50

у Сокальській центральній районній лікарні – 48

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 47.

у Жовківській центральній районній лікарні – 45

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 44

у Буській центральній районній лікарні – 39

у Рудківській лікарні – 38

у Львівській обласній клінічній лікарні – 32

у Самбірській центральній районній лікарні – 31

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 19

у 1-му пологовому будинку – 11

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%. Проте станом на 4 грудня завантаженість лікарень знизилася до 46,3%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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