На Львівщині зменшилася кількість госпіталізацій з COVID

Протягом останніх днів на Львівщині дещо зменшилася кількість госпіталізованих з коронавірусною інфекцією та підозрою на неї. Проте мешканців області закликають не втрачати пильність та дотримуватися карантинних обмежень, особливо у період новорічно-різдвяних свят. Про це у п’ятницю, 4 грудня, під час брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, станом на сьогодні в стаціонарах області знаходиться 1 657 людей з коронавірусною інфекцією. За даними МОЗ, на Львівщині завантаженість ліжок становить 46,3%. При цьому забезпеченість ліжок киснем становить 65,2%. Зазначимо, у МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Найбільше хворих перебуває у:

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у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 260

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 116

у Центрі легеневого здоров’я – 144

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 153

Орест Чемерис зазначив, що протягом останніх 10 днів кількість виявлених пацієнтів утримується на достатньо високому рівні. Проте спостерігається зниження кількості госпіталізованих з коронавірусною інфекцією та підозрою на неї. Втім посадовець закликає не втрачати пильність, адже у стаціонари потрапляють пацієнти із важкими ускладненнями від коронавірусу, які потребують надання кисню.

«Якщо спостерігати динаміку госпіталізації хворих, то ліжкова мережа заповнена менше тривожної позначки 50%. І кількість госпіталізованих пацієнтів протягом останнього періоду дещо зменшилася. Якщо були періоди, коли ми госпіталізовували від 230 до 260 осіб щодня, то протягом цього тижня кількість госпіталізованих зменшилася – вона коливалася в межах 110-140 пацієнтів. Але знову ж таки я не трактував би це, що ми одужуємо і у нас все так добре. Ми повинні чітко зрозуміти, що ті пацієнти, які є у стаціонарах, вони мають клініку достатньо складної пневмонії. Тому пильність не можна втрачати особливо в період сезонних захворювань», – повідомив директор департаменту охорони здоров’я.

Крім цього він наголосив закликав дотримуватися карантинних обмежень у період новорічно-рідзвяних свят та не брати участь у заходах із масовим скупченням людей.

«Потрібно бути уважними, особливо, коли ми вступаємо у сезон новорічних свят. Тут також є певні ризики. У нас є вибір: або провести свята з сім’єю, або з компанію з масовим скупченням людей та наразити себе та близьких небезпеку», – додав Орест Чемерис.

Зазначимо, раніше керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко наголошувала, що у період пандемії не час святкувати. Адже таким чином ми наражаємо на небезпеку себе та своїх рідних.

Нагадаємо, на Львівщині станом на ранок 4 грудня підтверджено 48 819 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID-19 виявлено 675 людей.

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