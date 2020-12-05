Коронавірус на Львівщині пішов на спад: оперативна інформація

На Львівщині саном на ранок, 5 грудня, зафіксовано 49 380 випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу COVID виявлено 561 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок підтверджено 49380 випадків інфікування коронавірусом, з них 1343 — летальні (+18 осіб).

За вчорашню добу лабораторні центри провели 1996 ПЛР-тестів. Відтак, 561 — позитивний, серед них львів`ян — 271. Попри збільшення кількості тестів, кількість нових захворювань скоротилась на понад 100 випадків. Залишку проб у холодильнику нема.

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По Львову за цей період Covid-19 підтвердили у 21649 осіб, з яких 14652 вже одужало, а летальних випадків — 633.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 103 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 79 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 230 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 95 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти, у пологовому — 12 пацієнтів.

Загалом в стаціонарах перебуває 521 особа: 361 з них має Covid-19, 38 — у реанімації, 10 осіб підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу поступило 42 особи, виписано — 76.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%. Проте станом на 3 грудня завантаженість лікарень знизилася до 46,2%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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