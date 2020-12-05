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Філармонія запрошує на концерт «Польсько-українські музичні діалоги»

Андрій Котенський

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В Україні тривають «Польсько-українські музичні діалоги», які розпочалися ораторіальним концертом з творів Марціна Юзефа Жебровського та Вольфганга Амадея Моцарта ще в жовтні у Києві. У другій частині проєкту, що відбудеться у Львові і реалізується за підтримки Інституту Адама Міцкевича з Варшави відбудеться зустріч польської і української музики та польських і українських виконавців у програмі, що складена зі знакових творів п’яти польсько-українських композиторів ХХ – поч. ХХІ ст. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Тим самим, продовжуючи місію варшавського Фонду Pro Musica Viva з будування музичних взаємин між Польщею та Україною, зокрема співпраці диригента Романа Реваковича з українськими музикантами та відомими колективами.

Постать Тадеуша Маєрського є знаковою для музичної культури Львова, оскільки митець став одним з перших адептів серійної, додекафонної техніки та естетичних засад експресіонізму у музичному мистецтві краю. Зокрема, разом з Коффлером тільки Тадеуш Маєрський з усіх галицьких музикантів стали прихильниками естетики нововіденської школи.

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Однак Маєрський сприймав та використовував далеко не всі елементи додекафонії. Камерно-ансамблеві твори композитора, зокрема Фортепіанний квінтет, який прозвучить в цій програмі (версія для ф-но і струнних) – не належить до його додекафонної спадщини, а написаний у руслі пізньоромантичних тенденцій, але з відчутним впливом авангардних європейських течій початку ХХ ст.

Також у виконанні Древновського прозвучить концерт № 1 для ф-но та струнного оркестру сучасного українського композитора, голови Національної спілки композиторів України – Ігоря Щербакова, чия творчість і духовна спрямованість сформували обличчя української музики кінця ХХ – початку ХХІ століть.

Польський піаніст Міхал Древновський почав грати на фортепіано у віці 8 років зі своїм батьком – відомим піаністом Мареком Древновським. Закінчивши Музичну академію в Лодзі, навчався в музичній консерваторії в Женеві у Домініка Мерле та Паскаля Девойона, брав участь у ряді майстер-класів з такими відомими викладачами, як Наум Штаркманн, Мілош Магін, Фоу Тсуунг, Рудольф Керер та Євген Інджич. Лауреат престижних міжнародних премій, виступає з концертами як соліст та камерний музикант у Польщі, Італії, Франції, Швейцарії, Австрії, Бельгії та Німеччині.

Звісно, такий проєкт як Польсько-українські музичні діалоги не може обійтися без музики генія ХХ століття – Кшиштофа Пендерецького. Тож, у фіналі концерту і проєкту звучатиме «Синфонієтта» для струнних видатного польського композитора, педагога і двічі лауреата премії «Греммі».

Роман Ревакович диригуватиме Національним Одеським Філармонійним Оркестром – в Одесі, а у Львові – академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії.

Концерт відбудеться, 11 грудня о 19:00 у Львівській національній філармонії.

Квитки від 100 до 150 грн. в касі філармонії (032) 239-60-80

Прохання дотримуватись маскового режиму та безпечної дистанції

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