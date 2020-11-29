Любомир Рак: «Проблем з постачанням кисню немає, проблема – в застарілому обладнанні»

Генеральний директор Центру легеневого здоров’я Любомир Рак про ситуацію з забезпеченням кисню в медустанові:

«Кількість пацієнтів не зменшується: у нас стабільно перебуває 170-180, скільки виписується, стільки ж і приймаємо. В реанімаційному відділенні розгорнуті 12 ліжок і вони постійно заповнені важкими пацієнтами. На апаратах ШВЛ перебуває від 6 до 10 пацієнтів.

Практично всі, кого госпіталізуємо, є залежними від кисню. Ми госпіталізуємо хворих з пневмоніями середньої та важкої тяжкості, також забираємо з інших медичних установ.

Станом на сьогодні (ред. – 27 листопада) у нас є 150 кисневих точок. Ми закупили 30 кисневих концентраторів, 10 – отримали як благодійну допомогу.

Зараз проводимо реконструкцію кисневої системи, оскільки техніка не витримує. В на було декілька аварійних зупинок і ми переходили на балони. Вдавалося все полагодити впродовж 1,5-2 годин, в цей час подавали пацієнтам кисень через балони. Впродовж 20 хвилин використовується 6 балонів.

Готуємось поставити ще один газифікатор, для нього вже є відведене місце, До кінця грудня плануємо отримати обладнання та завершити всі реконструкції, відтак вже з січня зможемо розгорнути ще 200 ліжок – це буде 4-5 відділень на 40-50 ліжок.

Кисню у медзакладі споживається надзвичайно багато: в місяць йде до 30-33 тонн кисню, а це близько пів мільйона гривень. Проблеми з постачанням кисню та балонів немає, оскільки маємо хороших постачальників. Проблема – лише в застарілості обладнання, але ми над цим працюємо».