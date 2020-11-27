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В Україні зафіксували новий рекорд заражень коронавірусом

Соломія Головіна

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В Україні станом на ранок 27 листопада на коронавірус захворіло 693 407 осіб. За минулу виявили 16 218 нових випадків COVID-19, що є абсолютним рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 693 407 осіб. Водночас одужати зуміли 326 238 хворих (+8 843 за минулу добу). Також варто наголосити, що коронавірус вже забрав життя 11 909 людей (+192 за минулу добу).

За минулу добу, 26 листопада, COVID-19 діагностували у 16 218 українців. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 65 539 випадків;
  • Харківська область – 54 028 випадків;
  • Львівська область – 44 509 випадків;
  • Одеська область – 41 501 випадок;
  • Київська область – 35 235 випадків;
  • Дніпропетровська область – 34 888 випадків;
  • Івано-Франківська область – 34 696 випадків;
  • Чернівецька область – 33 018 випадків;
  • Рівненська область – 29 875 випадків;
  • Житомирська область – 28 481 випадок;
  • Хмельницька область – 28 350 випадків;
  • Запорізька область – 28 229 випадків;
  • Тернопільська область – 27 050 випадків;
  • Сумська область – 26 590 випадків;
  • Волинська область – 23 273 випадки;
  • Закарпатська область – 22 748 випадків;
  • Донецька область – 21 786 випадків;
  • Черкаська область – 21 402 випадки;
  • Полтавська область – 20 701 випадок;
  • Миколаївська область – 17 167 випадків;
  • Чернігівська область – 17 113 випадків;
  • Вінницька область – 16 710 випадків;
  • Херсонська область – 9 633 випадки;
  • Луганська область – 6 061 випадок;
  • Кіровоградська область – 4 824 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Зважаючи на рівень захворюваності, з 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня.  Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявив: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

Додамо, що з 21 листопада в Україні почали діяти штрафи за неносіння масок в громадських закладах та у транспорті.

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