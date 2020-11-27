В Україні зафіксували новий рекорд заражень коронавірусом

В Україні станом на ранок 27 листопада на коронавірус захворіло 693 407 осіб. За минулу виявили 16 218 нових випадків COVID-19, що є абсолютним рекордом. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За весь час пандемії в Україні захворіло 693 407 осіб. Водночас одужати зуміли 326 238 хворих (+8 843 за минулу добу). Також варто наголосити, що коронавірус вже забрав життя 11 909 людей (+192 за минулу добу).

За минулу добу, 26 листопада, COVID-19 діагностували у 16 218 українців. Зокрема, захворіли 666 дітей та 655 медпрацівників.

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За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 65 539 випадків;

Харківська область – 54 028 випадків;

Львівська область – 44 509 випадків;

Одеська область – 41 501 випадок;

Київська область – 35 235 випадків;

Дніпропетровська область – 34 888 випадків;

Івано-Франківська область – 34 696 випадків;

Чернівецька область – 33 018 випадків;

Рівненська область – 29 875 випадків;

Житомирська область – 28 481 випадок;

Хмельницька область – 28 350 випадків;

Запорізька область – 28 229 випадків;

Тернопільська область – 27 050 випадків;

Сумська область – 26 590 випадків;

Волинська область – 23 273 випадки;

Закарпатська область – 22 748 випадків;

Донецька область – 21 786 випадків;

Черкаська область – 21 402 випадки;

Полтавська область – 20 701 випадок;

Миколаївська область – 17 167 випадків;

Чернігівська область – 17 113 випадків;

Вінницька область – 16 710 випадків;

Херсонська область – 9 633 випадки;

Луганська область – 6 061 випадок;

Кіровоградська область – 4 824 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зазначимо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Зважаючи на рівень захворюваності, з 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявив: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

Додамо, що з 21 листопада в Україні почали діяти штрафи за неносіння масок в громадських закладах та у транспорті.

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