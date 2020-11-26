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ТВК оголосила Садового переможцем виборів

Андрій Котенський

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Міська територіальна виборча комісія підбила офіційні результати виборів голови Львівської ОТГ. Чинний мер Андрій Садовий отримав 62,25% голосів виборців, а його опонент екс голова ЛОДА Олег Синютка, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За результатами підрахунку, Андрій Садовий отримав 143 466 (62,25%) голосів виборців, за Олега Синютку проголосувало 84 277 мешканців (37,75%) голосів громади, що взяли участь у виборах.

Розрив між кандидатами складає 24,5%

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Маємо офіційні результати виборів міського голови Львова. Що далі? Чекаємо 5 днів. Це термін визначений для оскарження результатів виборів. Далі повинна відбутись урочиста сесія і ми разом з депутатами складемо присягу… Готовий включати ідеї партій, які також здобули прихильність львів’ян. Всім ще раз дякую за підтримку!», – прокоментував результати Андрій Садовий.

Як відомо у Львові на другий тур виборів прийшли лише 38,98% виборців, явка у першому турі склала 38,6%. У першому турі місцевих виборів Андрій Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

24 листопада у Львові відбулась скандальна сесія новообраної Львівської міськради. Як це було.

Раніше Львівський портал опублікував статтю: «Вічний мер. 14 років Садового у фото»

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