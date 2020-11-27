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COVID-19: уряд виділив понад 125 млн грн на ліки з недоведеною ефективністю

Ольга Денисяка

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Уряд виділив більше 125 мільонів гривень на препарати від коронавірусу, які є в українському протоколі лікування COVID-19, але мають сумнівну ефективність, пише УП.

 

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що 25 листопада уряд виділив 39,3 млн гривень  для закупівлі «Тоцилізумабу», який призначають пацієнтам з COVID-19, що перебувають на стаціонарному лікуванні. Понад 86 млн гривень виділили для закупівлі Імуноглобуліну людини нормального, який може застосовуватись для лікування пацієнтів із тяжким перебігом COVID-19.

«Ці кошти будуть виділені, і ми зможемо закупити їх і роздати по регіонах.Впевнена, що це допоможе на місцях лікарням швидше зреагувати наданням допомоги, оскільки в їхньому арсеналі буде все необхідне, зокрема, всі необхідні дороговартісні лікарські засоби, які, на жаль, ми часто чули скарги від наших пацієнтів, що вони були змушені купувати їх за власний кошт», – зазначила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

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Що відомо про ці ліки?

Тоцилізумаб – це ліки проти ревматоїдного артриту. У світі завершено 8 клінічних випробувань цього препарату.

Національна комісія охорони здоров’я Китаю включила використання «Тоцилізумабу» в рекомендації лікування пацієнтів з COVID-19. «Тоцилізумаб» був зазначений серед препаратів для лікування COVID-19 в дослідженні великих лікарень США, в ході якого було встановлено, що аномальні результати аналізів печінки спостерігалися у більшості госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 і можуть бути пов’язані з гіршими клінічними результатами.

29 липня компанія Roche заявила, що її рандомізоване подвійне сліпе дослідження препарату при лікуванні пневмонії у пацієнтів з COVID-19 не показало ніяких результатів. 21 жовтня було опубліковане інше рандомізоване подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження, в якому брали участь 243 учасники. Воно показало, що «Тоцилізумаб» не ефективний для запобігання інтубації або смерті помірно хворих госпіталізованих пацієнтів з COVID-19».

У Гарвардській медичній школі повідомляють, що жодне з відомих досліджень не підтверджує ефективність або безпеку цього препарату проти COVID-19. Необхідні великі рандомізовані контрольовані дослідження, які ще тривають.

«На сьогодні дані кажуть, що «Тоцилізумаб» неефективний в плані зниження летальності. Тому сенс його використання наразі невідомий.Можливо, якісь нові дослідження покажуть, що його треба використовувати в якихось інших випадках, у тяжких хворих, але наразі ми знаємо, що ефект дуже слабкий», – розповів інфекціоніст Євгеній Щербина.

Такий імуноглобулін використовують як для профілактики інфекцій, так і у випадках важких захворювань імунітету вже десятки років. Щоб отримати такий препарат, потрібна кров, а саме плазма донорів.Варто зазначити, що йдеться про плазму людей, які не хворіли COVID-19. Його ефективність проти COVID-19 тільки почали вивчати. Але Національний інститут охорони здоров’я США не рекомендує використовувати цей імуноглобулін для лікування COVID-19, за винятком клінічних випробувань.

Львівський портал повідомляв, що Україна закупила понад 28 тисяч флаконів препарату «Ремдесивір» для лікування пацієнтів з COVID-19. Однак Всесвітня організація охорони здоров’я зазначала, що він майже не впливає на одужання.

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