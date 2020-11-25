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На площі Двірцевій завершують облаштовувати сквер: вже висадили 20 дерев

Соломія Головіна

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На площі Двірцевій завершуються роботи з облаштування скверу. Наразі тут вже посадили 20 дерев. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначили у ЛКП «Львівавтодор», площу Двірцеву з фонтаном вже облаштували, до середини грудня планують повністю завершити ремонт вул. Чернівецької, і завершуються роботи з облаштування скверу.

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«Роботи на вул. Чернівецькій завершуємо, і вулиця вже відкрита для руху транспорту. Залишається ще нанести розмітку, встановити знаки, облаштувати освітлення і завершити благоустрій. Паралельно тривають роботи у сквері на пл. Двірцевій. Зокрема там вже висаджено 20 дерев. Отож, вже скоро будемо мати оновлений простір біля Головного вокзалу – гарну площу Двірцеву з фонтаном та сквером і комфортну вул. Чернівецьку», – повідомили у ЛКП «Львівавтодор».

Станом на сьогодні, за інформацією ЛКП «Львівавтодор», у сквері на пл. Двірцевій проведено наступні роботи:

  • Виконано земляні роботи для облаштування скверу – 93%.
  • Виконано піщану-щебеневу основу під тротуари – 80%.
  • Влаштування гранітного поребрика – 690 м. п.
  • Замощення тротуарів гранітною плиткою – 1850 м2.
  • Влаштування опор зовнішнього освітлення – 26 шт.
  • Засипка ґрунтом зелених зон – 100%.

Як повідомляв Львівський портал, у грудні 2019 року завершився перший етап реконструкції пл. Двірцева. Нагадаємо, реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня торік і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

Нагадаємо, у серпні цього року на площі Двірцевій запустили в роботу новий фонтан.

Водночас станом на 20 листопада завершили асфальтування вулиці Чернівецької, яка веде до Головного залізничного вокзалу Львова, відтак вона стала повністю відкритою для руху транспорту.

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Фото: ЛМР

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