На площі Двірцевій запрацював новий фонтан

На площі Двірцевій у Львові запустили в роботу новий фонтан. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«У нас зараз в роботі друга частина пл. Двірцевої. Перша була завершена минулого року. На другій частині вже запустили прекрасний фонтан. Протягом тижня підрядник, який монтував фонтан, доробить всі роботи для забезпечення якісної роботи фонтану», – розповів директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Олександр Одинець.

Також він зазначив, що до середини вересня вересня планують закінчити роботи з облаштування скверу.

«Активні роботи тривають у сквері. До середини вересня підрядник обіцяє роботи завершити. У сквері облаштують гарну відпочинкову зону – будуть доріжки, гарні вуличні меблі. Також буде збудований туристичний центр. Тобто до кінця вересня реконструкція площі має бути завершена», – зауважив Олександр Одинець.

Загальна вартість усіх робіт на пл. Двірцевій, відповідно до договору підряду, укладеного між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», становить 165,5 млн грн.

Як відомо, у грудні 2019 року завершився перший етап реконструкції пл. Двірцева. Реконструкція площі Двірцевої стартувала 1 березня 2019 року і триватиме протягом двох років, орієнтовно до весни 2021-го. Всі роботи виконує компанія «Онур», яка перемогла у тендері. Вартість оновлення площі перед залізничним вокзалом становить 165,5 млн грн.

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Фото: ЛМР