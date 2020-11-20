ОСТАННІ НОВИНИ

Ремонт вулиці Чернівецької: дорогу до залізничного вокзалу повністю відкрили для проїзду

Соломія Головіна

|

У Львові повністю завершили асфальтування вул. Чернівецької, яка веде до головного залізничного вокзалу міста. Відтак зараз вулиця повністю відкрита для руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«У середу і четвер відбулося асфальтування вул. Чернівецької останнім, фінішним шаром асфальту. Тішить, що підрядник встиг це зробити ще до морозів. Зараз транспорт курсує вже на обох смугах. Завершити всі роботи плануємо до кінця року», – розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

Реклама партнерів

За інформацією ЛКП «Львівавтодор», відповідно до укладеного договору-підряду, ТзОВ «Вельт-Капітал» має ще виконати роботи з благоустрою, нанести розмітку, встановити постійні дорожні знаки, облаштувати вуличне освітлення. Зараз підрядник встановлює антипаркувальні стовпці та опори для освітлення. Виконати всі роботи планують до кінця року.

Як відомо, ремонтні роботи на вулиці Чернівецькій розпочали 15 червня. Роботи проводить підрядник  ТзОВ «Вельт-Капітал». Загальна вартість ремонту становить 89,9 млн грн.

Нагадаємо, у серпня після ремонту відкрили праву частину вул. Чернівецької.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»
Анастасія ПИЖ
Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для «ОХМАТДИТу»

Львів’яни разом із «АТБ» допомогли закупити нове обладнання для обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ» Пандем...

На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня
Ольга ДЕНИСЯКА
На межі... Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня

У вихідні залишаємось вдома, а кафе й розваги – під замком. Про таку нову реальність думають урядовці. Все через погірше...

Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто потрапив до новообраної Львівської міськради. Список

До Львівської міської ради пройшли п'ять партій, які розділили між собою 64 депутатських мандати. Про це йдеться у прото...

На Львівщині готують VIP-снайперів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На Львівщині готують VIP-снайперів

VIP-снайпер – це той, хто «полює» на відстані до 5 кілометрів і може тиждень перебувати у засідці. До цього портрету слі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...