Ремонт вулиці Чернівецької: дорогу до залізничного вокзалу повністю відкрили для проїзду

У Львові повністю завершили асфальтування вул. Чернівецької, яка веде до головного залізничного вокзалу міста. Відтак зараз вулиця повністю відкрита для руху транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«У середу і четвер відбулося асфальтування вул. Чернівецької останнім, фінішним шаром асфальту. Тішить, що підрядник встиг це зробити ще до морозів. Зараз транспорт курсує вже на обох смугах. Завершити всі роботи плануємо до кінця року», – розповів заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.

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За інформацією ЛКП «Львівавтодор», відповідно до укладеного договору-підряду, ТзОВ «Вельт-Капітал» має ще виконати роботи з благоустрою, нанести розмітку, встановити постійні дорожні знаки, облаштувати вуличне освітлення. Зараз підрядник встановлює антипаркувальні стовпці та опори для освітлення. Виконати всі роботи планують до кінця року.

Як відомо, ремонтні роботи на вулиці Чернівецькій розпочали 15 червня. Роботи проводить підрядник ТзОВ «Вельт-Капітал». Загальна вартість ремонту становить 89,9 млн грн.

Нагадаємо, у серпня після ремонту відкрили праву частину вул. Чернівецької.

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Фото: ЛМР