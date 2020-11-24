Минулої доби лише у трьох районах Львівщини не виявили нових хворих на COVID-19

Коронавірус діагностували у 42 050 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та одному місті обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 42 050 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1566 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 771.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Самбірському, Буському та Турківському районах, а також у місті Стебник.

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Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 336 осіб, Пустомитівському районі – 92 осіб та в Яворівському районі –43 особи.

Лідером захворюваності стабільно залишається Львів, Пустомитівський, Яворівський і Жовківський райони.

COVID-19 виявили у:

м. Львів – 17 808 (+336) Пустомитівський район – 3725 (+92) Яворівський район – 2297 (+43) Жовківський район – 2038 (+5) Сокальський район – 1878 (+44) Миколаївський район – 1668 (+48) Городоцький район – 1214 (+48) м. Дрогобич – 1158 (+16) Перемишлянський район – 960 (+11) Кам’янка-Бузький район – 948 (+4) м. Червоноград – 920 (+2) Золочівський район – 801 (+16) Бродівський район – 607 (+13) Мостиський район – 603 (+6) Дрогобицький район – 601 (+10) Жидачівський район – 595 (+25) Самбірський район – 517 (0) м. Самбір – 473 (+1) м. Стрий – 454 (+5) Радехівський район – 437 (+1) Стрийський район – 416 (+6) м. Борислав – 362 (+6) Буський район – 356 (0) Сколівський район – 282 (+13) м. Трускавець – 247 (+6) м. Новий Розділ – 211 (+12) Старосамбірський район – 175 (+2) м. Стебник – 131 (0) Турківський район – 124 (0) м. Моршин – 44 (+1)

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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