Минулої доби лише у трьох районах Львівщини не виявили нових хворих на COVID-19

Коронавірус діагностували у 42 050 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у трьох районах та одному місті обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 42 050 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1566 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 771.
За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Самбірському, Буському та Турківському районах, а також у місті Стебник.
Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 336 осіб, Пустомитівському районі – 92 осіб та в Яворівському районі –43 особи.
Лідером захворюваності стабільно залишається Львів, Пустомитівський, Яворівський і Жовківський райони.
COVID-19 виявили у:
- м. Львів – 17 808 (+336)
- Пустомитівський район – 3725 (+92)
- Яворівський район – 2297 (+43)
- Жовківський район – 2038 (+5)
- Сокальський район – 1878 (+44)
- Миколаївський район – 1668 (+48)
- Городоцький район – 1214 (+48)
- м. Дрогобич – 1158 (+16)
- Перемишлянський район – 960 (+11)
- Кам’янка-Бузький район – 948 (+4)
- м. Червоноград – 920 (+2)
- Золочівський район – 801 (+16)
- Бродівський район – 607 (+13)
- Мостиський район – 603 (+6)
- Дрогобицький район – 601 (+10)
- Жидачівський район – 595 (+25)
- Самбірський район – 517 (0)
- м. Самбір – 473 (+1)
- м. Стрий – 454 (+5)
- Радехівський район – 437 (+1)
- Стрийський район – 416 (+6)
- м. Борислав – 362 (+6)
- Буський район – 356 (0)
- Сколівський район – 282 (+13)
- м. Трускавець – 247 (+6)
- м. Новий Розділ – 211 (+12)
- Старосамбірський район – 175 (+2)
- м. Стебник – 131 (0)
- Турківський район – 124 (0)
- м. Моршин – 44 (+1)
Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.
Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.
Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.
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Ольга Денисяка