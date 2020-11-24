Коронавірус підхопили майже 648 тисяч українців

Станом на ранок вівторка, 24 листопада, в Україні лабораторно підтвердили 647 976 випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 12 287 нових хворих, ще 188 осіб померли. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились 647 976 людей. Протягом понеділка, 23 листопада, діагноз встановили ще 12 287 новим хворим, серед них 570 медиків та 533 дитини. Також 8298 пацієнтів одужали за останню добу.

Найбільше нових хворих виявили у Києві (1422), Київській (1089), Дніпропетровській (952), Одеській (865) і Запорізькій (800) областях.

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Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 11 263 людини (+188 осіб за минулу добу). Одужали 299 358 українців (+8298 осіб за минулу добу).

Наразі коронавірус виявили у:

м. Київ – 61 640 (+1 422)

Харківська обл. – 51 992 (+355)

Львівська обл. – 42 050 (+771)

Одеська обл. – 38 766 (+865)

Івано-Франківська обл. – 32 826 (+530)

Київська обл. – 32 301 (+1 089)

Чернівецька обл. – 31 710 (+341)

Дніпропетровська обл. – 30 606 (+952)

Рівненська обл. – 28 461 (+267)

Житомирська обл. – 27 157 (+191)

Хмельницька обл. – 26 624 (+194)

Тернопільська обл. – 26 051 (+238)

Запорізька обл. – 25 242 (+800)

Сумська обл. – 23 896 (+729)

Волинська обл. – 22 221 (+357)

Закарпатська обл. – 21 903 (+365)

Донецька обл. – 20 498 (+236)

Миколаївська обл. – 15 745 (+425)

Полтавська обл. – 19 143 (+586)

Черкаська обл. – 19 038 (+746)

Вінницька обл. – 15 658 (+182)

Чернігівська обл. – 15 405 (+344)

Херсонська обл. – 8 869 (+165)

Луганська обл. – 5 719 (+40)

Кіровоградська обл. – 4 455 (+97)

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні за добу коронавірусом заражатимуться близько 15 тисяч людей, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Тим часом у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Зважаючи на рівень захворюваності, з 14 листопада в Україні ввели карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль вже заявив: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

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