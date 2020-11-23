COVID-19 на Львівщині: нових хворих не виявили у шістьох районах

Коронавірус діагностували у 41 279 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шістьох районах та у п’ятьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.
Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 41 279 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 940 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 400.
За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Жидачівському, Стрийському, Буському, Сколівському, Старосамбірському і Турківському районах, а також у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі, Трускавці й Бориславі.
Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 143 особи, Жовківському районі – 45 осіб та в Червонограді –34 особи.
Лідером захворюваності стабільно залишається Львів, Пустомитівський, Яворівський і Жовківський райони.
COVID-19 виявили у:
- м. Львів – 17 472 (+143)
- Пустомитівський район – 3633 (+31)
- Яворівський район – 2253 (+21)
- Жовківський район – 2033 (+45)
- Сокальський район – 1845 (+31)
- Миколаївський район – 1621 (+13)
- Городоцький район – 1167 (+2)
- м. Дрогобич – 1140 (+7)
- Перемишлянський район – 949 (+1)
- Кам’янка-Бузький район – 944 (+19)
- м. Червоноград – 915 (+34)
- Золочівський район – 784 (+7)
- Мостиський район – 598 (+8)
- Бродівський район – 595 (+23)
- Дрогобицький район – 588 (+1)
- Жидачівський район – 569 (0)
- Самбірський район – 517 (+10)
- м. Самбір – 472 (+1)
- м. Стрий – 449 (+1)
- Радехівський район – 437 (+2)
- Стрийський район – 410 (0)
- м. Борислав – 359 (0)
- Буський район – 356 (0)
- Сколівський район – 269 (0)
- м. Трускавець – 241 (0)
- м. Новий Розділ – 200 (0)
- Старосамбірський район – 173 (0)
- м. Стебник – 131 (0)
- Турківський район – 124 (0)
- м. Моршин – 43 (0)
Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.
Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.
Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.
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Наталя Дуляба