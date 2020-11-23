COVID-19 на Львівщині: нових хворих не виявили у шістьох районах

Коронавірус діагностували у 41 279 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шістьох районах та у п’ятьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 41 279 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 940 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 400.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Жидачівському, Стрийському, Буському, Сколівському, Старосамбірському і Турківському районах, а також у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі, Трускавці й Бориславі.

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Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 143 особи, Жовківському районі – 45 осіб та в Червонограді –34 особи.

Лідером захворюваності стабільно залишається Львів, Пустомитівський, Яворівський і Жовківський райони.

COVID-19 виявили у:

м. Львів – 17 472 (+143) Пустомитівський район – 3633 (+31) Яворівський район – 2253 (+21) Жовківський район – 2033 (+45) Сокальський район – 1845 (+31) Миколаївський район – 1621 (+13) Городоцький район – 1167 (+2) м. Дрогобич – 1140 (+7) Перемишлянський район – 949 (+1) Кам’янка-Бузький район – 944 (+19) м. Червоноград – 915 (+34) Золочівський район – 784 (+7) Мостиський район – 598 (+8) Бродівський район – 595 (+23) Дрогобицький район – 588 (+1) Жидачівський район – 569 (0) Самбірський район – 517 (+10) м. Самбір – 472 (+1) м. Стрий – 449 (+1) Радехівський район – 437 (+2) Стрийський район – 410 (0) м. Борислав – 359 (0) Буський район – 356 (0) Сколівський район – 269 (0) м. Трускавець – 241 (0) м. Новий Розділ – 200 (0) Старосамбірський район – 173 (0) м. Стебник – 131 (0) Турківський район – 124 (0) м. Моршин – 43 (0)

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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