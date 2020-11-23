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COVID-19 на Львівщині: нових хворих не виявили у шістьох районах

Наталя Дуляба

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Коронавірус діагностували у 41 279 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у шістьох районах та у п’ятьох містах обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 41 279 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 940 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 400.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Жидачівському, Стрийському, Буському, Сколівському, Старосамбірському і Турківському районах, а також у Моршині, Стебнику, Новому Роздолі, Трускавці й Бориславі.

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Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 143 особи, Жовківському районі – 45 осіб та в Червонограді –34 особи.

Лідером захворюваності стабільно залишається Львів, Пустомитівський, Яворівський і Жовківський райони.

COVID-19 виявили у:

  1. м. Львів – 17 472 (+143)
  2. Пустомитівський район – 3633 (+31)
  3. Яворівський район – 2253 (+21)
  4. Жовківський район – 2033 (+45)
  5. Сокальський район – 1845 (+31)
  6. Миколаївський район – 1621 (+13)
  7. Городоцький район – 1167 (+2)
  8. м. Дрогобич – 1140 (+7)
  9. Перемишлянський район – 949 (+1)
  10. Кам’янка-Бузький район – 944 (+19)
  11. м. Червоноград – 915 (+34)
  12. Золочівський район – 784 (+7)
  13. Мостиський район – 598 (+8)
  14. Бродівський район – 595 (+23)
  15. Дрогобицький район – 588 (+1)
  16. Жидачівський район – 569 (0)
  17. Самбірський район – 517 (+10)
  18. м. Самбір – 472 (+1)
  19. м. Стрий – 449 (+1)
  20. Радехівський район – 437 (+2)
  21. Стрийський район – 410 (0)
  22. м. Борислав – 359 (0)
  23. Буський район – 356 (0)
  24. Сколівський район – 269 (0)
  25. м. Трускавець – 241 (0)
  26. м. Новий Розділ – 200 (0)
  27. Старосамбірський район – 173 (0)
  28. м. Стебник – 131 (0)
  29. Турківський район – 124 (0)
  30. м. Моршин – 43 (0)

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 20 листопада він становить 55%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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