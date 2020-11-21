Другий тур виборів у Львові. Правила безпечного голосування в умовах карантину

У неділю, 22 листопада, у Львові та Дрогобичі відбудеться другий тур виборів міських голів, також у Львівській області проведуть повторне голосування з виборів депутатів до Великолюбінської селищної ради. У ЦВК нагадують про правила безпеки в умовах карантину.

«Люди не обмежені в можливості реалізації свого конституційного права. Тобто, вони мають чітко усвідомлювати: навіть в запровадженні карантину вихідного дня, забезпечення голосування буде відбуватись відповідно до положень Виборчого кодексу, але з певними обмеженнями, які існують на сьогодні», – зазначає член ЦВК Сергій Постівий.

Правила безпеки на виборчій дільниці будуть подібні до тих, що були впроваджені під час першого туру 25 жовтня:

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при вході на дільницю вимірюватимуть температуру;

при вході та у самому приміщенні для голосування буде нанесена розмітка, яка вказуватиме на дотримання дистанції;

усі учасники виборчого процесу мають бути в масках;

будуть встановлені дезінфікуючі засоби для рук;

будуть наявні окремі кабіни для голосування для людей, що мають ознаки респіраторних захворювань.

У ЦВК зазначають, що вони опрацювали помилки, врахували усі недоліки та неточності, які виявили у першому турі і провели роз’яснювальну роботу із членами дільничних виборчих комісій. Тому на другий тур у ЦВК йдуть із впевненістю – вибори поведуть безпечно.

У ЦВК не виключають те, що явка 22 листопада може бути нижчою, ніж була 25 жовтня. Зокрема, і через карантин вихідного дня.

«В окремих громадах вже відбулося повторне голосування і по динаміці помітно, що кількість виборців, які прийшли на виборчі дільниці, зменшується», – зазначив Сергій Постівий.

Директорка Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ» Тетяна Дурнєва закликає виборців дотримуватися правил безпеки та прийти на другий тур місцевих виборів. Адже саме зараз ті дні, коли від голосу кожного залежить, якими будуть очільники міст, сіл, селищ на найближчі 5 років:

«Візит на виборчу дільницю становить меншу небезпеку, ніж проїзд у громадському транспорті чи похід в магазин. Насправді, і ЦВК, і територіальні, і дільничні виборчі комісії докладають усіх зусиль для того, щоб була дотримана дистанція, щоб були продезинфіковані поверхні. Тобто, вибори будуть безпечні. Ще раз закликаю одягнути маску так, щоб закрити рот та ніс, взяти свою особисту ручку, дотримуватись дистанції, дезінфікувати свої руки перед входом і на виході з виборчої дільниці і при цьому віддати свій голос за майбутнє своєї громади. Адже зараз кожен голос має вагу, і саме від нас з вами залежить те, як ми житимемо найближчі 5 років!», – говорить Тетяна Дурнєва, директорка Громадського холдингу «ГРУПА ВПЛИВУ».

Нагадаємо, у другому турі місцевих виборів у Львові 22 листопада за посаду голови Львівської ОТГ змагатимуться чинний мер Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка.

У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Також нагадаємо, що 18 листопада обидва кандидати взяли участь у дебатах. Зокрема, вони дискутували про досі не збудований сміттєпереробний завод, а також про незаконні забудови Львова.

Додамо, що явка на місцевих виборах у Львові склала менше 39%, тоді як на Львівщині – 43%.