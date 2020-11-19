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23 листопада у Львові прощатимуться з Романом Віктюком

Ольга Денисяка

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У понеділок, 23 листопада, у Львові відбудеться похорон Романа Віктюка. Попрощатися з відомим режисером можна буде у церкві святого Андрія на пл. Соборній та у Першому театрі, що на вул. Гнатюка. Опісля Романа Віктюка поховають у родинному гробівці на Личаківському цвинтарі. Про це на сторінці у Facebook повідомила представниця родини Катерина Віктюк.

 

У понеділок, 23 листопада, о 9:00 год. ранку труну з тілом Романа Віктюка винесуть із будинку на пл. Галицькій, 7, де проживають його рідні. Опісля – переїзд до Першого театру на вул. Гнатюка, 11.

З 10:00 год. у театрі відбуватиметься прощання.   О 12:00 год. розпочнеться громадська панахида, промови в Першому театрі.

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О 13:30 год. планується перенесення труни до церкви святого Андрія на пл. Соборній, де відбудеться відспівування та молитовний чин.

О 14:30 год. похоронна процесія має вирушити до Личаківського цвинтаря, де Романа Віктюка поховають у родинному гробівці поруч із батьками. Чин похорону планують розпочати о 15:00 год.

Також Катерина Віктюк зазначила, що під час прощання мають будуть дотримані всі карантинні норми, присутні мають дотримуватись дистанції та бути в захисних масках.

Нагадаємо, режисер помер у лікарні. Причини смерті 84-річного митця не повідомляють, але 27 жовтня російські ЗМІ повідомляли, що Віктюка госпіталізували з COVID-19.

Роман Віктюк народився у Львові 28 жовтня 1936 року. Після закінчення школи він поїхав навчатися до Державного інституту театрального мистецтва в Москві, а згодом повернувся до Львова, де у театрі працював актором.

Віктюк захопився режисурою та працював у багатьох містах СРСР, зокрема у Таллінні, Одесі, Києві, Рязані тощо. А у 1991 році він створив у Москві власний «Театр Романа Віктюка», де був головним режисером і художнім керівником.

Режисер також нагороджений званням Народного артиста України у 2006 році та Народного артиста Росії у 2009 році.

У 2006 році в інтерв’ю BBC Вітюк розповів, що він «пережив усіх вождів тоталітаризму, але з радістю може сказати, що він не поставив жодної зі 156 вистав, які обслуговували систему».

Коментуючи в 2014 році ситуацію із вторгненням Росії на Донбас, Віктюк закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб в тиші розібратися в тому, що відбувається, а також рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій.

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