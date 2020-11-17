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Помер режисер Роман Віктюк, якого нещодавно госпіталізували з COVID

Андрій Котенський

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Сьогодні, 17 листопада, помер народний артист України та Росії, театральний режисер і постановник Роман Віктюк помер у віці 84 років. Про це повідомила пресслужба «Театру Романа Віктюка», передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Місце та час прощання з майстром буде оголошено пізніше», – йдеться у повідомленні.

За даними Громадського режисер помер у лікарні. Причини смерті 84-річного митця не повідомляють, але 27 жовтня російські ЗМІ повідомляли, що Віктюка госпіталізували з COVID-19.

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Роман Віктюк народився у Львові 28 жовтня 1936 року. Після закінчення школи він поїхав навчатися до Державного інституту театрального мистецтва в Москві, а згодом повернувся до Львова, де у театрі працював актором.

Віктюк захопився режисурою та працював у багатьох містах СРСР, зокрема у Таллінні, Одесі, Києві, Рязані тощо. А у 1991 році він створив у Москві власний «Театр Романа Віктюка», де був головним режисером і художнім керівником.

Режисер також нагороджений званням Народного артиста України у 2006 році та Народного артиста Росії у 2009 році.

У 2006 році в інтерв’ю BBC Вітюк розповів, що він «пережив усіх вождів тоталітаризму, але з радістю може сказати, що він не поставив жодної зі 156 вистав, які обслуговували систему».

Коментуючи в 2014 році ситуацію із вторгненням Росії на Донбас, Віктюк закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб в тиші розібратися в тому, що відбувається, а також рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій

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