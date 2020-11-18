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18 листопада мають пройти дебати Синютки і Садового

Ольга Денисяка

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У середу, 18 листопада, мають відбутися дебати між кандидатами на голову Львівської ОТГ Андрієм Садовим та Олегом Синюткою. Про це Львівському порталу повідомили у львівській студії Суспільного.

 

Дебати почнуться на UA: ЛЬВІВ о 19:25 год. триватимуть 90 хвилин. Якщо хтось із двох кандидатів не з’являється для участі у програмі, то прямий ефір проєкту скорочується пропорційно на 50%.

 

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Програма «Виборчий округ. Дебати» складатиметься із таких блоків:

  • вступне слова учасників;
  • блоку тематичних запитань учасників один одному;
  • блоку запитань від журналістів;
  • фінальні промови.

Як повідомляв Львівський портал, теледебати чинного міського голову Львова Андрія Садового та нардепа, ексголову Львівської ОДА Олега Синютку Суспільний мовник Львів:UA запросив ще 2 листопада.

На наступний день «Суспільне» повідомило, що дебати мають відбутися 18 листопада о 19:25 год. у межах токшоу «Виборчий округ. Дебати».

Того ж дня, 3 листопада, Андрій Садовий погодився на участь у дебатах, а Олег Синютка висловився проти, оскільки вважає, що запропонований Львів:UA формат суперечить законодавству. Проте згодом пресслужба Олега Синютки надіслала до телерадіокомпанії листа, де сказано, що кандидат «безумовно зацікавлений взяти участь у такому проєкті».

Нагадаємо, другий тур місцевих виборів у Львові призначили на 22 листопада. У ньому за посаду голови Львівської ОТГ змагатимуться чинний мер Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка.

У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

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