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«Суспільне» запросило Садового і Синютку на дебати

Наталя Дуляба

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Суспільний мовник UA: Львів запросив на дебати кандидатів на посаду голови Львівської ОТГ Андрія Садового та Олега Синютку. Про це Львівському порталу повідомили у редакції «Суспільного».

 

В понеділок, 2 листопада, Суспільний мовник UA: Львів надіслав запрошення до участі у телевізійних дебатах обом кандидатам на посаду голови Львівської ОТГ, які пройшли до другого туру виборів.

«Оскільки оголошено офіційні результати голосування у першому турі та призначено дату другого туру, ми можемо тепер уже офіційно запросити Андрія Садового та Олега Синютку до участі в дебатах. Тим більше, обидва претенденти уже неодноразово публічно  висловлювали готовність до такої зустрічі», – прокоментувала продюсерка Львівської філії «Суспільного» Ірина Сандуляк.

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У «Суспільному» кажуть, що готові не лише виступити незалежним майданчиком для проведення дебатів кандидатів другого туру виборів голови Львівської ОТГ, але й надати сигнал трансляції всім зацікавленим медіа.

Зазначимо, що перед другим туром місцевих виборів-2015 «Суспільне» також транслювало по телебаченню дебати кандидатів на посаду мера Львова Андрія Садового та Руслана Кошулинського.

Нагадаємо, другий тур місцевих виборів у Львові призначили на 22 листопада. У ньому за посаду голови Львівської ОТГ змагатимуться чинний мер Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка.

У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Додамо, що на Львівщині явка на місцевих виборах склала 43%. Детальну інформацію по районах області можна знайти тут. У Львові ж явка становила майже 39%.

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