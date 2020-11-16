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Шмигаль розповів, які сфери є найперспективнішими для інвестицій в Україні

Наталя Дуляба

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що найперспективнішими сферами для інвестування в Україні є агропромисловий комплекс, енергетика, інфраструктура та ІТ. Про це він заявив під час виступу на 17-му Віденському економічному форумі – Діалог майбутнього-2020, пише пресслужба уряду.

 

Так, Денис Шмигаль зауважив, що стратегічне партнерство з Європейським Союзом залишається основою безпеки та розвитку України.

«Це особливо актуально в умовах пандемії, коли Україна потребує нових потужних стимулів для економічного відновлення. Такими стимулами має стати поступове розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС у сферах, де Україна вже досягла значного прогресу, а також зняття інших обмежень, які існують для нашої торгівлі», – зазначив прем’єр.

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За його словами, незважаючи на пандемію, Україна рішуче налаштована на продовження системних реформ, які мають стати основою для виходу з кризи та подальшого зростання економіки.

«Лібералізація ринку земель сільськогосподарського призначення, медична реформа, розвиток електронного урядування і цифровізація державних послуг, забезпечення прозорих і справедливих правил ведення підприємницької діяльності – ось деякі з головних напрямів реформ, над якими ми сьогодні працюємо», – додав Шмигаль.

Прем’єр-міністр також відзначив інвестиційний потенціал України й наголосив, що наша країна є однією з найкращих у світі для аутсорсингу ІТ-послуг. За його словами, ІТ-галузь щорічно зростає на 20-25%.

«Наша держава є одним із провідних світових виробників та експортерів сільськогосподарської продукції з великим та невичерпним потенціалом. Вважаю, що країни Центральної та Східної Європи можуть бути джерелом інвестицій, ноу-хау та найкращих практик в Україні», – сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, через пандемію COVID-19 Світовий банк прогнозував найбільше падіння економіки з часів II Світової.

На початку пандемії, в березні, в уряді говорили про падіння ВВП України на 3,9%, хоча у 2020 році він мав навпаки зрости на 3,7%. Вже у червні в Кабміні заявили про падіння ВВП аж на 8%.

Міжнародний валютний фонд раніше спрогнозував падіння ВВП України на 7,7%, проте у 2021 році економіка держави має зрости на 3,6%.

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