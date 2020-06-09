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Світовий банк прогнозує найбільше падіння економіки з часів Другої світової

Ольга Денисяка

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Світовий банк прогнозує падіння світової економіки на 5,2% у 2020 році у зв’язку з пандемією COVID-19. Про це повідомляє УП з посиланням на доповідь Світового банку «Перспективи світової економіки» за червень 2020 року.

 

Відзначається, що падіння світової економіки цього року стане найглибшим з часів Другої світової війни, а скорочення обсягів виробництва на душу населення торкнеться найбільшої частки країн з 1870 року. Різке скорочення доходу на душу населення очікується в усіх регіонах.

Згідно з прогнозом, у країнах із розвиненою економікою в 2020 році очікується зниження економічної активності на 7%. У країнах з ринком, що формується і країнах, що розвиваються в цьому році прогнозується спад на 2,5% – перша всеосяжна рецесія в цій групі країн, як мінімум, за шістдесят років.

Доходи на душу населення, як очікується, знизяться цього року на 3,6%, що може привести до межі крайньої бідності мільйони людей.

Найскладніше доводиться тим країнам, у яких пандемія набула особливо важкого характеру, і які серйозно залежать від світової торгівлі, туризму, експорту сировини і зовнішнього фінансування.

Також цілком можливо, що перебої з доступом до шкільного навчання і первинної медичної допомоги спричинять довгостроковий негативний вплив на розвиток людського капіталу.

Відзначається, що, якщо події будуть розвиватися за песимістичним сценарієм, то в цьому році світову економіку може очікувати падіння на цілих 8%, ​​а потім, у 2021 році, – мляве відновлювальне зростання трохи більше ніж на 1%.

Згідно з прогнозами, регіональна економіка у Європі й Центральній Азії скоротиться на 4,7%, причому рецесія спостерігається майже у всіх країнах.

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