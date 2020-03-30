Уряд вже прогнозує падіння ВВП

З урахуванням поточних тенденцій та виникнення пандемії COVID-19 Уряд прогнозує у 2020 року падіння ВВП України на 3,9% порівняно зі зростанням на 3,7%, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві економічного розвитку.

За даними Уряду рівень безробіття становитиме 9,4% проти прогнозованого 8,1%, а падіння реальної заробітної плати складе 0,3%.

Водночас, уже з ІІ половини року очікується відновлення економічного зростання і його прискорення в наступні роки. Серед причин – високий попит у світі на продукцію вітчизняного АПК, значно стійкіша банківська система порівняно з попередніми кризовими епізодами, зниження цін на імпортовані енергетичні товари.

Середньорічний курс гривні прогнозується на рівні 29,5 грн за дол США (порівняно з 27 грн за дол США, прогнозованими у жовтні 2019 року). Зростання цін на споживчому ринку лише тимчасово прискориться до 8,7% (порівняно з 5,5% у попередньому прогнозі), і вже в наступному році повернеться до цільових 5%.

Уточнені основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на 2020 рік будуть використані під час перегляду Державного бюджету на 2020 рік.