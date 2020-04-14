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МВФ прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7%

Андрій Котенський

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Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Про це йдеться в Огляді світової економіки, який МВФ презентував 14 квітня, пише Економічна правда.

 

Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.

При цьому, за прогнозами МВФ, безробіття у 2020 році має зрости до 10,1%. У 2021 році рівень безробіття прогнозують дещо нижчим – 9,3%.

Водночас на тлі пандемії коронавірусу МВФ також знизив свої прогнози щодо росту світової економіки та попередив про падіння обсягів виробництва у 2020 році до такого рівня, якого ще не було з часів Великої депресії 1930-х років.

За прогнозами Фонду, базовий прогноз росту світової економіки у 2020 році: – 3%, але при цьому прогнозується зростання у 2021 році.

«Якщо ситуацію з епідемією не вдасться взяти під контроль в другій половині року, то планується негативний шок для глобальної економіки в додатковому розмірі -3% в 2020. А якщо епідемія продовжиться в 2021, то глобальна економіка побачить додаткове падіння у 2021 на 8%», – підкреслили у фінустанові.

Зазначимо, що Фонд зробив прогноз лише на 2 роки – це пов’язують з невизначеністю, яка панує у світі через поширення коронавірусу.

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