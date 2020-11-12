Важкий період із COVID-19 триватиме до квітня, – МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов припускає, що найважчий період в плані епідемії COVID-19 буде тривати до квітня. Про це очільник МОЗ повідомив на ранковому брифінгу 12 листопада, передає УП.

За словами міністра, цю хвилю епідемії коронавірусної хвороби не вдасться пройти легко, але потрібно вберегти медичну систему від колапсу, коли лікарні не зможуть приймати хворих із коронавірусом. А для цього потрібно зменшити кількість соціальних контактів.

Він закликав дотримуватися запроваджених 11 листопада карантину вихідного дня та епідемічних обмежень на решту 5 днів.

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«Дуже важливо цього дотримуватися від початку й до кінця. Шановні українці, будь ласка, дотримуйтеся всіх цих правил. Давайте пройдемо – важко, я не обіцяю, що буде легко: буде дуже важко – весь цей період від сьогодні і, я думаю, що до квітня, мабуть. Але ми точно можемо його пройти і точно можемо це зробити», – сказав Степанов.

Станом на ранок четверга, 12 листопада, в Україні зафіксовано 500 865 випадків коронавірусної інфекції. Протягом останньої доби виявили 11 057 нових випадків, що є новим антирекордом.

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні буде до 15 тисяч нових випадків коронавірусу в день, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні з 14 листопада запроваджують карантин вихідного дня. Діятиме він щонайменше до 30 листопада. Також уряд впровадив загальнодержавний «помаранчевий» рівень епіднебезпеки.

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