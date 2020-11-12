В Україні виявили ще понад 11 тисяч інфкувань коронавірусом

Станом на ранок четверга, 12 листопада, в Україні зафіксовано 500 865 випадків коронавірусної інфекції. Протягом останньої доби виявили 11 057 нових випадків, що є новим антирекордом. Також померло 198 людей. Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Минулої доби коронавірус виявили у 428 дітей та 564 медпрацівників. Також за останню добу госпіталізовано 1 509 осіб. Загалом в Україні коронавірус виявили у 500 865 осіб. Від ускладнень за COVID-19 померло 9 145 людей (+198 людей за останню добу). Натомість побороти недугу вдалося 227 694 особам (+6 235 осіб за останню добу).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях.

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Кількість захворювань в регіонах:

Київ – 47 563 (+931)

Харківська область – 45 469 (+521)

Львівська область – 35 535 (+547)

Одеська область – 30 704 (+663)

Чернівецька область – 26 699 (+398)

Івано-Франківська область – 26 252 (+609)

Рівненська область – 23 585 (+550)

Тернопільська область – 22 798 (+249)

Київська область – 22 431 (+700)

Хмельницька область – 21 392 (+566)

Житомирська область – 20 589 (+395)

Дніпропетровська область – 19 169 (+479)

Закарпатська область – 18 470 (+414)

Волинська область – 17 610 (+374)

Сумська область – 16 101 (+439)

Запорізька область – 16 084 (+799)

Донецька область – 15 478 (+412)

Полтавська область – 13 767 (+624)

Вінницька область – 13 153 (+183)

Миколаївська область – 11 373 (+281)

Черкаська область – 11 323 (+260)

Чернігівська область – 10 804 (+240)

Херсонська область – 6 272 (+197)

Луганська область – 4 822 (+84)

Кіровоградська область – 3 422 (+142)

Зазначимо, в уряді прогнозують, що до кінця листопада в Україні буде до 15 тисяч нових випадків коронавірусу в день, а до кінця року ця цифра може досягти 20 тисяч.

Нагадаємо, у МОЗ уже заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної.

Раніше через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів безпеки, оскільки у противному випадку ситуація з поширенням COVID-19 може швидко вийти з-під контролю.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні з 14 листопада запроваджують карантин вихідного дня. Діятиме він щонайменше до 30 листопада. Також уряд впровадив загальнодержавний «помаранчевий» рівень епіднебезпеки.

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