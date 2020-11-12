Кандидат посаду мера Дрогобича не прийшов на теледебати

11 листопада на телеканалі «UA: Суспільне Львів» мали відбутися теледебати між кандидатами на посаду міського голови Дрогобицької міської громади Тарасом Кучмою та Андрієм Веселим. Однак дебати не відбулися. У студію прийшов лише Тарас Кучма, натомість Андрій Веселий записав ролик і запропонував провести публічну дискусію на сміттєвій базі у Дрогобичі. Про це пише Громадянська мережа «ОПОРА».

Суспільний мовник запропонував Тарасу Кучмі на Андрію Веселому взяти участь у проєкті «Виборчий округ. Дебати». У студію прийшов лише Тарас Кучма. Під час прямого ефіру ведучий Володимир Перерва розповів, що офіційної відповіді-відмови від Андрія Веселого телеканал не отримав.

За декілька годин до початку проєкту Андрій Веселий опублікував допис на своїй сторінці у соціальній мережі, що відмовляється брати участь у дебатах на «Суспільному». На думку Веселого, ці дебати мали б відбутися у Дрогобичі, а не у Львові.

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«З надзвичайною повагою ставлюся до точки зору пана Олега Синютки, який, як і я, був змушений відмовитися від участі в дебатах на Суспільному. Маю зазначити, що я відмовився не з юридичних міркувань, а з того, що вибори до Дрогобицької ОТГ – це дискусія про те, яким має бути майбутнє Дрогобиччини. І саме тому дебати мають відбуватися на Дрогобиччині, відкрито і з залученням громади Дрогобиччини», – написав Веселий.

Також 10 листопада Андрій Веселий закликав Тараса Кучму до публічного діалогу щодо майбутнього громади і запропонував свій формат дебатів на вулиці Гайдамацькій.

«Я запропонував чинному голові Тарасу Кучмі дебати в Дрогобичі, на відкритому повітрі, на вулиці Гайдамацькій. Натомість знову почалися інтриги і мене намагаються уже втягнути в дебати в закритій студії у Львові. Може, пан Кучма просто боїться відповідати перед людьми на складні питання? За ці 5 років їх накопичилося справді багато. Що ж, пане Кучма, уникаєте відкритої дискусії – маєте повне право відмовитися від дебатів. Але я не відмовлюся. Дебати на Гайдамацькій пройдуть – з вами або без вас», – зазначив Андрій Веселий.

Зазначимо, у першому турі виборів за чинного мера Дрогобича Тараса Кучму проголосували 41,48% виборців, а за Андрія Веселого –26,05%.

Нагадаємо, 22 листопада відбудеться повторне голосування за кандидатів на посаду міських голів Львова та Дрогобича.

Дебати на посаду голови Львівської ОТГ між Андрієм Садовим та Олегом Синюткою мають відбутися 18 листопада.

Раніше Львівський портал повідомляв, що кандидат на посаду голови Львівської ОТГ Олег Синютка заявив, що формат політичних дебатів на суспільному телеканалі UA:Львів суперечить Виборчому кодексу України. Про це йдеться на сайті Львівської організації «Європейської солідарності».

На теледебати чинного міського голову Львова Андрія Садового та нардепа, ексголову Львівської ОДА Олега Синютку Суспільний мовник Львів:UA запросив ще 2 листопада.

На наступний день «Суспільне» повідомило, що дебати мають відбутися 18 листопада о 19:25 год. у межах токшоу «Виборчий округ. Дебати».

Того ж дня, 3 листопада, Андрій Садовий погодився на участь у дебатах, а Олег Синютка висловився проти, оскільки вважає, що запропонований Львів:UA формат суперечить законодавству.

12 листопада Олег Синютка таки погодився взяти участь у дебатах.

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