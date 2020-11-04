Синютку не влаштував формат дебатів на «Суспільному»

Кандидат на посаду голови Львівської ОТГ Олег Синютка заявив, що формат політичних дебатів на суспільному телеканалі UA:Львів суперечить Виборчому кодексу України. Про це йдеться на сайті Львівської організації «Європейської солідарності».

На теледебати чинного міського голову Львова Андрія Садового та нардепа, ексголову Львівської ОДА Олега Синютку Суспільний мовник Львів:UA запросив 2 листопада.

На наступний день «Суспільне» повідомило, що дебати мають відбутися 18 листопада о 19:25 год. у межах токшоу «Виборчий округ. Дебати».

Реклама партнерів

Того ж дня, 3 листопада, Андрій Садовий погодився на участь у дебатах, а Олег Синютка висловився проти, оскільки вважає, що запропонований Львів:UA формат суперечить законодавству.

У заяві пресслужба «Європейської солідарності» посилається на статтю 49 Виборчого кодексу України, вимогам якої не відповідає пропозиція телеканалу UA:Львів та сам формат телепередачі. Проведення дебатів у такому форматі у партії називають «прямим порушенням закону», але більше нічого не конкретизують.

«Як громадянин України та народний депутат, я не можу дозволити діяльність, що суперечить чинному законодавству. Я буду радий, коли ви приведете формат дебатів та вашої пропозиції у відповідність до вимог Виборчого кодексу. І радо стану учасником проєкту «Виборчий округ. Дебати», – написав Олег Синютка у своєму листі телеканалу UA:Львів.

Водночас Олег Синютка закликав суспільного мовника організувати дебати у співпраці з іншими телерадіокомпаніями. Втім напередодні UA:Львів вже заявляв про готовність надати сигнал трансляції всім зацікавленим ЗМІ.

Зазначимо, що формат токшоу «Виборчий округ. Дебати» передбачає вступні виступи кандидатів, запитання та дискусію безпосередньо між ними, їхні відповіді на запитання авторитетних у Львові осіб та підсумкові виступи.

Журналісти телеканалу виконуватимуть виключно роль модераторів і стежитимуть за дотриманням учасниками регламенту дебатів та часових проміжків.

Тим часом стаття 49 Виборчого кодексу України регламентує загальні правила проведення теледебатів, формат передачі та засади участі ЗМІ в інформаційному забезпеченні виборів.

Нагадаємо, другий тур місцевих виборів у Львові призначили на 22 листопада. У ньому за посаду голови Львівської ОТГ змагатимуться чинний мер Андрій Садовий та нардеп, ексголова ЛОДА Олег Синютка.

У першому турі Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Додамо також, що перед другим туром місцевих виборів-2015 «Суспільне» також транслювало по телебаченню дебати кандидатів на посаду мера Львова Андрія Садового та Руслана Кошулинського.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Варіанти