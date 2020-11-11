У Львові з ринку вивезення сміття приберуть дві компанії. Мешканців закликають переукласти угоди

Комісія ТЕБ і НС рекомендує вилучити підприємства ТзОВ «ДВ Вейст-Груп» і ТзОВ «ДВ Екосвіт» з переліку виконавців послуг зі збирання, зберігання та перевезення ТПВ у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Сьогодні, 11 листопада, на засіданні міської комісії ТЕБ і НС було прийняте рішення рекомендувати виконавчому комітету вилучити підприємства ТзОВ «ДВ Вейст-Груп» і ТзОВ «ДВ Екосвіт» з переліку виконавців послуг зі збирання, зберігання та перевезення ТПВ у Львові.

Відтак, голів ОСББ, ЖБК та мешканців, які користувались послугами цих перевізників з вивезення відходів, закликають своєчасно переукласти договори з іншими компаніями, які можуть надати якісні послуги.

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«Ми неодноразово звертали увагу керівництву компаній на погану організацію роботи з вивезення сміття, навіть доводилося залучали інших перевізників, щоб вивезти сміття, яке утворювалося на майданчиках ТзОВ «ДВ Вейст-Груп» і ТзОВ «ДВ Екосвіт».

Однак, враховуючи, що ТзОВ «ДВ Вейст-Груп» і ТзОВ «ДВ Екосвіт» не вжили необхідних дій для покращення роботи, сьогодні на засіданні комісії ТЕБ і НС було розглянуто діяльність цих підприємств. За результатами розгляду цього питання, комісія прийняла рішення, що їхня незадовільна робота є неприпустимою у місті Львові. Відтак, ми рекомендуємо виконавчому комітету виключити підприємства з переліку виконавців послуг зі збирання, зберігання та перевезення ТПВ у Львові», — зазначив заступник міського голови Львова з питань безпеки міста Львова Сергій Бабак.

Він також закликав голів ОСББ, ЖБК та мешканців, які користувались послугами цих перевізників з вивезення відходів, переукласти договори з іншими компаніями, які можуть надати якісні послуги, аби забезпечити своєчасне вивезення сміття та уникнути його накопичення.

Зокрема, відповідно до рішення виконавчого комітету № 683 від 09.08.2013 р. «Про визначення виконавців послуг зі збирання, зберігання і перевезення твердих побутових відходів у м. Львові» (зі змінами і доповненнями), крім ТзОВ «ДВ Вейст-Груп» і ТзОВ «ДВ Екосвіт», послуги з вивезення сміття у Львові надають компанії:

Як відомо, 9 листопада у мерії відбулася нарада щодо несвоєчасного вивезення сміття компаніями ТзОВ «ДВ Вейст-Груп» і ТзОВ «ДВ Екосвіт». Силами інших перевізників ТПВ, які працюють у Львові, було вивезено відходи з перенакопичених майданчиків у Сихівському, Шевченківському, Залізничному і Личаківському районах Львова.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.

Торік влітку міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень. У липні минулого року сесія підкинула 150 мільйонів гривень на вивезення львівського сміття.

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