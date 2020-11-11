Шмигаль пообіцяв, що уряд підтримає підприємців під час карантину вихідного дня

Кабінет міністрів готовий підтримати українських підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. В уряді планують відновити та розширити програми підтримки бізнесу. Про це інформує прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

Він пообіцяв, що уряд повною мірою відновить та розширить такі програми підтримки бізнесу:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;

виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;

разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовуємо механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

11 листопада уряд прийматиме рішення, чи впроваджувати в Україні посилений карантин вихідного дня.

Реклама партнерів

«Уряд після консультації з бізнесом та експертами обрав таку модель карантинних заходів, яка забезпечить функціонування економіки та не допустить перевантаження медичної системи. Франція, Німеччина, Італія, Польща, Чехія та багато інших країн Європи один за одним оголошують про запровадження локдауну. Всі розуміють, що потрібно діяти, а карантинні заходи – це найбільш дієвий інструмент для розірвання ланцюгу захворювання та збереження життя людей», – зазначив Шмигаль.

Раніше у МОЗ заявили, що, зважаючи на темпи поширення COVID-19, найкращий варіант для України – це повний локдаун. Втім держава не може собі цього дозволити. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також запевнив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть.

Попри це, в Україні все ж планують посилити карантин. Зараз в уряді напрацьовують механізм жорсткого карантину вихідного дня, коли максимально обмежать роботу кафе, ресторанів, розважальних закладів. У Львівській ОДА підтримують таку ідею. Там переконані, що це дасть можливість частково розірвати епідланцюг поширення коронавірусу.

У зв’язку з цим 11 листопада у Львові ресторатори проведуть акію протесту проти карантину вихідного дня.

Львівський портал також розповідав, чим загрожує ресторанам карантин вихідного дня. Детальніше про читайте тут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.