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«Ми і не виходили з карантину». Що церква каже про локдаун вихідного дня?

Вероніка Рой

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Українська греко-католицька церква у Львові не виходила з карантину і не повернулася до нормального функціонування. А богослужіння проводять з дотриманням усіх вимог Міністерства охорони здоров’я. Про у коментарі Львівському порталу повідомив керівник пресслужби курії Львівської Архиєпархії УГКЦ, сотрудник Архикатедрального Собору Святого Юра отець Павло Дроздяк.

 

За його словами, храми не повернулася до нормального функціонування та здійснюють богослужіння у карантинному режимі.

«Церква завжди дослуховувалася до рекомендацій Міністерства охорони здоров’я. Та, починаючи від карантину навесні, ми завжди намагалися дотримуватися усіх відповідних рекомендацій. Церква не виходила з карантину і не повернулася до нормального функціонування. Тому ми будемо молитися й надалі. Церква продовжує вживати усіх необхідних протоколів, які були напрацьовані протягом усього цього часу. Мова йде про поведінку священнослужителів, про всі необхідні засоби безпеки у храмах. Тому церква свою функцію буде виконувати. А питання впровадження карантину вихідного дня, і в якому обсязі, то воно належить компетентним органам, які за це відповідають», – зазначив Павло Дроздяк.

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Зазначимо, Міністерство культури та інформаційної політики, Державна служба з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) разом з лідерами найбільших християнських Церков – ПЦУ, УГКЦ, РКЦ та УП (МП) – закликали владу не закривати храми під час карантину вихідного дня.

«Для християн розпочинається особливий період ‒ Різдвяний піст, який є періодом усамітнення, просвітництва, доброчинності й турботи про іншого». Для віруючих це особливий період, що має багатовікові традиції. Одночасно країна, як і напередодні Великодня, перебуває в неординарній ситуації через неподолану пандемію», – мовиться у заяві.

У той же час, отець Павло Дроздяк зазначив, що у період карантину людей у церквах поменшало.

«Дедалі менше людей є в храмі. Люди не повернулися до храму у такій самій кількості як це було до карантину. Ми не припиняємо онлайн-трансляції, бо є і такі люди, які не можуть бути в церкві. Намагаємося давати усі духовні інструменти. Але зараз питання про те, чи потрібно закривати храми, є абсолютно не потрібним. Тому що церква як молилася, так і буде молитися. А вірні вже будуть визначатися», – каже сотрудник Архикатедрального Собору Святого Юра.

Людей похилого віку просять залишатися вдома, а тих, хто все ж прийшов до храму, закликають дотримуватися карантинних вимог.

«В одній з неділь Блаженніший Святослав закликав людей, страших 65 років, залишатися дома. Мабуть, його така заява була спричинена рекомендаціями, зокрема МОЗ. І тому ми також підтримуємо цей заклик. Але якщо людина має потребу прийти до храму, то ми не можемо заборонити. Також ми дуже вимагаємо, щоб ті, хто прийшов до храму, були в масках. Біля входу в храм стоять станції дезінфекції для рук. Ми стараємося зробити безпечний комфортний простір для молитви», – наголошує отець Павло Дроздяк.

Павло Дроздяк зазначив, що серед духовенства є випадки захворювання на коронавірус. Втім він каже, що ситуація не катастрофічна.

«Так, є ті, хто хворіють, є ті, що вже перехворіли. Немає такої катастрофічної ситуації з духовенством. Тому що постійно відбувається моніторинг. Якщо у духовенства з’являються ознаки ГРВІ, то їх просять залишатися вдома. В нас цьому питання є все впорядковано», – додав він.

Нагадаємо, в Україні з 14 листопада запроваджують карантин вихідного дня. Діятиме він щонайменше до 30 листопада.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій закликав перевести богослужіння в онлайн-режим.

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