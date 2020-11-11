Голова ЛОДА назвав акцію протесту рестораторів політичною

У середу зранку, 11 листопада, підприємці вийшли на протест проти впровадження карантину вихідного дня під стіни Львівської ОДА. Голова ЛОДА Максим Козицький до протестувальників не вийшов та заявив, що акція є політичною. Згодом учасникам акції все ж вдалось поспілкуватись з Козицьким. Він вислухав ініціативну групу та запевнив, що теж вважає карантин вихідного дня недоречним. Про це Львівському порталу повідомила співорганізаторка акції Ольга Гладун.

Акція протесту #МаюПравоПрацювати пройшла у більшості великих міст України. У Львові пікет влаштували під стінами облдержадміністрації. Близько тисячі людей вийшли на мітинг проти карантину вихідного дня, аби відстоювати своє законне право на працю.

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Співорганізаторка акції протесту, рестораторка Ольга Гладун розповіла Львівському порталу, що учасники пікету понад дві години чекали представників обласної влади і згодом вирішили самостійно йти на зустріч до голови ЛОДА Максима Козицького. Очільник області пояснив: не вийшов до протестувальників, оскільки вирішив, що акція була політичною.

«Ми чекали його на вулиці майже дві з половиною години, люди вже замерзли і ми вирішили йти до нього самостійно. Зустрітись вдалось з другої спроби, оскільки спочатку нам сказали, що голова ЛОДА – на селекторній нараді. Зі слів Максима Козицького, він не вийшов, оскільки вирішив, що акція є політичною. Так, хоч ми й наголошували, що акція є аполітичною, до нас прийшли кандидати на пост мера міста, а також депутати від різних політичних партій і ми надали їм слово. Тож, голова ЛОДА зазначив, що це була одна з причин чому він не вийшов», – розповіла співорганізаторка акції протесту.

Зі слів рестораторки, Максим Козицький вислухав ініціативну групу, прийняв звернення та заявив, що доречності у карантині вихідного дня теж не бачить.

«Голова ЛОДА вислухав нас та заявив, що теж не підтримує впровадження карантину вихідного дня. Він вважає, що краще на два тижні ввести повний локдаун, аби закрити цей ланцюжок захворювання», – розповідає Ольга Гладун.

Ольга Гладун також переконана, що повний локдаун на два тижні – це менш небезпечно для бізнесу, ніж карантин вихідного дня.

«Через такі рішення влади підприємці будуть змушені закривати свій бізнес, оскільки основний прибуток вони отримують саме у вихідні дні. Якщо нас закриють на два тижні, то це хоч якось буде врегульовано законодавством, ми зможемо частково не платити оренду, чи податки. А через карантин вихідного дня наша галузь просто не виживе», – додає рестораторка.

Згодом голова ЛОДА опублікував пост на сторінці у Facebook, в якому підтримав підприємців.

«Я з великою повагою ставлюся до людей, які вийшли висловити свою позицію. Вони створюють робочі місця, наповнюють бюджети, піднімають економіку Львівщини і України. На жаль, від початку весни більшості підприємців доводиться думати лише про те, як втриматися на плаву. Однак є речі, які мусимо прийняти. Ситуація з пандемією щодня ускладнюється», – написав Козицький.

Також він закликав представників бізнесу користуватись державними програмами, які запроваджені аби підтримати підприємців під час карантину. Зокрема, спрощеними умовами уряду у програмі «Доступні кредити 5-7-9%» для мікро- та малого бізнесу та допомогою з часткового безробіття.

Нагадаємо, раніше у МОЗ заявили, що, зважаючи на темпи поширення COVID-19, найкращий варіант для України – це повний локдаун. Втім держава не може собі цього дозволити. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також запевнив, що запроваджувати «тотальний локдаун» на всій території України наразі не будуть.

11 листопада Кабмін вирішив запровадити в Україні карантин вихідного дня. Він почне діяти в вже з 14-15 листопада. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Детальніше про те, що таке карантин вихідного дня та, які загрози він несе для готельно-ресторанного бізнесу читайте у матеріалі Львівського порталу: «На межі…Чим загрожує рестораторам карантин вихідного дня».

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